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17.09.201710:35
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    Фотоленты

    Когда язык друг. Интернет поразила забавная собака

    (обновлено: )23
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Марни и звезда Голливуда Нина Добрев
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog
    Забавная собака
    Забавная собака
    marniethedog

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    Забавная собака

    15-летняя собачка породы ши-тцу по кличке Марни проживает В США. Четыре года назад ее забрали из муниципального из приюта. Марни провела в приюте 4 месяца, когда ее "удочерила" Ширли.

    Собаки-путешественники
    blizzardandlulu
    Вместе веселей. Собаки-путешественники поразили интернет

    Собачка слепая на левый глаз собака с вестибулярным синдромом. Заболевание позволило стать песику популярным. У ее инстаграм более двух милионов подписчиков.

    Кроме того у Марни уже есть собственный сайт, онлайн-магазин, книга и даже приложение для айфона. 

    Напомним, дружелюбный Джек-рассел-терьер по кличке Евро из-за неправильного расположения верхней челюсти стал любимцем многих сторонников в социальной сети. На фотографиях кажется, что он искренне улыбается.

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