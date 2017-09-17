Когда язык друг. Интернет поразила забавная собака

15-летняя собачка породы ши-тцу по кличке Марни проживает В США. Четыре года назад ее забрали из муниципального из приюта. Марни провела в приюте 4 месяца, когда ее "удочерила" Ширли.

Собачка слепая на левый глаз собака с вестибулярным синдромом. Заболевание позволило стать песику популярным. У ее инстаграм более двух милионов подписчиков.

Кроме того у Марни уже есть собственный сайт, онлайн-магазин, книга и даже приложение для айфона.

Напомним, дружелюбный Джек-рассел-терьер по кличке Евро из-за неправильного расположения верхней челюсти стал любимцем многих сторонников в социальной сети. На фотографиях кажется, что он искренне улыбается.