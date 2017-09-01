День знаний в стране: чиновники не пришли, мероприятия сократили

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

С урока о мусоре и экологии начался нынешний учебный год в школах Львова. Такую рекомендацию накануне первого сентября предоставило управление образования Львовского горсовета.

А в Днепре праздник школьникам несколько испортил дождь. Кроме того, накануне мэр Днепра Борис Филатов издал распоряжение, которым запретил чиновникам посещать школьные линейки, если это не касается их детей.

Как в целом в школах Львова проходил День знаний, сообщил спецкор Голоса Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як у школах почався новий навчальний рік? Чи скрізь були урочисті лінійки?

— Так, дійсно, сьогодні, першого вересня, в Україні загалом і у Львові зокрема — День знань. Всі повертаються до школи, розпочинається дуже довгий як для учнів термін навчання. У львівських шкіл свято Першого звоника традиційно розпочинається о 10 годині. Загалом, свято мало проходити і відбувалося здебільшого на шкільних подвір'ях і спортивних майданчиках. Як завжди, традиційно для шкіл, для Дня знань — невеличкий концерти, вітальні слова, і після цього вже учні поверталися за шкільні парти, де і відбувався перший урок.

Сайт Львова 1 сентября во Львове

Чи були чиновники на лінійках у львівських школах?

— Батьки учнів не розповідали про те, що хтось із депутатів міської ради міста Львова приходив до школи і виступав на урочистостях, на першій лінійці. Поки що такої інформації немає. Знаємо лише те, що в Академію сухопутних військ у Львові приїхав міністр оборони Степан Полторак.

У що були одягнені школярі – у шкільну форму чи вишиванки?

— Власне для Львова традиційним одягом на перше вересня, взагалі на такі свята, загальнодержавні, такі як сьогодні, всі учасники сьогоднішнього свята, тобто учні, батьки здебільшого були саме вдягнені у вишиванки. Тобто не було шкільної форми, парадних костюмів, а вдягалися саме у вишиванки.

Сайт Львова 1 сентября во Львове

А до батьківської ініціативи зекономити на квітах, не дарувати вчителям величезні букети, а гроші, наприклад, віддати на благодійність, дослухалися?

— Так, дійсно, були такі заклики стосовно того, аби не купувати першого вересня квіти, а віддати гроші, загалом пропонували віддати гроші на допомогу бійцям, які перебувають у зоні АТО. На жаль, можу говорити про те, що якщо і дослухалися до таких прохань, то це дуже мала кількість людей. Здебільшого, ті, кого я сьогодні бачив, у руках несли квіти, і були деякі люди, які несли не по одному букету квітів, а по два, по три. Тобто можна говорити про те, що все-таки більшість львів'ян купували квіти, і на жаль, не долучилися до такого заклику волонтерів і батьків не купувати квіти, а віддати гроші на волонтерство.

Чому у Львові темою для першого уроку обрали екологію? Саме ситуація у Львові надихнула місцеві органи освіти подати таку ідею, чи це стандартний захід?

— Ні, це насправді не стандартний захід. Загалом чиновники від прямої відповіді, чому саме на таку тему буде перший урок сьогодні у школах Львова та області, ухилялися. Загалом зазначають, що дійсно, зважаючи на ту ситуацію, яку пережив Львів у січні і на початку літа цього року, вона звичайно вплинула на обрання теми уроку. І зазначають вони, що екологія є такою часткою майбутнього нашого міста, аби воно було, можна сказати, безхмарним, і більше не виникало таких проблем зі сміттям, які мали місце у Львові. Щодо самого, наприклад, сортування сміття, і слідкувати за навколишнім середовищем, до цих сфер треба людей привчати ще з дитинства. І такі приклади є в Європі, коли в школах європейських дійсно запроваджують такі уроки. А у Львові наразі просто тема екологічної культури, сама тема звучить як екологічна культура, шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України. Це буде перший урок до Дня знань. А що буде надалі, чи будуть щось подібне вивчати львівські школярі надалі, наразі ще лишається невідомим.

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Як День знань пройшов в Дніпрі, повідомила спеціальний кореспондент Наталя Гусак.

Чи зіпсував дощ перше вересня у школах Дніпра?

— Дощ насправді дуже сильний, він іде десь з опівночі. Тому це стало трошки сюрпризом. Але, мабуть, він не зіпсував, він поліпшив трохи ситуацію з лінійками, на мій погляд, принаймні, оскільки лінійки прийшлося або відмінити, або їх скоротити до мінімуму, і зібрати в спортивних залах, не на майданчиках, а в спортивних залах дітей. Причому, не всю школу, а дітей-першачків, випускних класів — четвертого, дев'ятого і одинадцятого. Лінійки для них відбулися. Тому лінійки були, але дуже в скороченому варіанті.

Сайт Днепра 1 сентября в Днепре

Як в Дніпрі сприйняли розпорядження мера про заборону ходити на шкільні лінійки чиновникам?

— Більшість батьків сприйняли його дуже позитивно. Мер заборонив будь-яким чиновникам, депутатам районних рад, міської ради, їх заступникам, їх помічникам ходити на лінійки. Тим паче, виступати з якимись речами палкими до дітей. Єдине, що не заборонив — бути чиновникам на лінійках лише у тому разі, якщо їхні діти навчаються в тій школі, і вони привели свою дитину на навчання. Як це сприйняли директори шкіл? У соцмережах це обговорювали, обговорювали трошки з гумором, оскільки майже в кожну школу були запрошені чиновники. Їм довелося відмовляти. Тому ситуація склалася така, трошки неоднозначна.

Сайт Днепра 1 сентября в Днепре

Яка тема першого уроку в Дніпрі?

— У нас стандартна тема — це більше День Незалежності. Причому її обговорювали не лише у школах, її обговорювали в більшості вишів. Оскільки свято було зовсім нещодавно. І в принципі, в наших школах сьогодні зробили абсолютно повноцінний робочий день. У дітей повноцінні уроки.

Напомним, времена изменились, сегодня для чиновников никто не устраивает праздник из-за того, что они что-то сделали для учебного заведения, считает директор лицея Анна Сазоненко.