Перед 1 сентября. Пустят ли в школу и детсады непривитых детей

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Как рассказал на пресс-конференции в Киеве президент ОО "Лига защиты гражданских прав" Вячеслав Костылев, в Украине вакцинацию навязывают путем дискриминации и запугивания родителей.

"Если раньше можно было как-то лавировать между поликлиникой и школой, и проблемы возникали в основном при общении с руководителем учебного заведения, с заведующей садика, то сейчас вся репрессивная мощь сместилась в поликлинику.



Схема отработана очень четко. Вы приходите в школу, в садик, говорите "мой ребенок не привит", вам отвечают: "Не вопрос, конечно, примем, но нужна справка, где будет указано, что ваш ребенок может посещать детский коллектив". И в этом кроется весь секрет. Потому что если ваш ребенок не привит, вам никогда не дадут такую справку в поликлинике.



Если даже ваш ребенок идеально здоров и у него идеальные анализы, все равно вам вписывают "детский коллектив посещать не может". И для большинства родителей это стена, они не знают, что с этим делать и куда идти", – констатировал Костылев.

Общественники настаивают, что существует негласное распоряжение Минздрава Украины не допускать непривитых детей в учебные заведения.

"Большинство из тех, кто приходит перед садиком и школой в поликлинику, имеет некоторую часть прививок, но в последствии отказались после тяжелых поствакцинальных последствий. Среди тех, кто отказывается от прививок, таких не менее 70%. Ведь только родитель может заметить, что ребенок до вакцинации был здоров, а после вакцинации хронически нездоров", — сказал Костылев.

Он утверждает, что пагубные для здоровья детей последствия вакцинации в Украине не фиксируются.

"Их никогда не впишут в медкарточку. Поэтому у нас нет последствий после вакцинации, нет реакции, в Украине, по статистике, нет осложнений. В США вот есть – десятки тысяч осложнений. И родители ребенка за поствакцинальные последствия могут получить от сотни тысяч долларов до десятков миллионов компенсации. У нас в принципе не признают все, что происходит во время вакцинации, после нее, осложнения, смерть, все это признается совпавшим во времени", — сказал Костылев.

По его словам, вакцины являются самым прибыльным сегментом фармацевтического бизнеса, наибольшие деньги зарабатываются на вакцинах.

"Украина – самый лакомый кусочек для продавцов вакцин. Когда через узаконенную дискриминацию навязывается вакцинация и таким образом получается прибыль. В России уже 15 лет отменена статья "О защите населения от инфекционных болезней", непривитые дети спокойно ходят в садики и школы. А нас не устают пугать, что в Украине начнут происходить эпидемии, какие-то страшные вещи", — считает Костылев.

Опыт России

Стоит отметить, что и в России у родителей нередко возникают проблемы с устройством детей без прививок в детский сад. Однако ни один закон в РФ не обязывает делать прививки, чтобы получить доступ в детский сад или школу.

Посещение детского сада, школы – это право ребенка на образование, гарантированное, прежде всего, Конституцией РФ, и реализация этого права на образование не ставится в зависимость от наличия прививок.

В России посещать детский сад или школу без прививки нельзя только том случае, если есть угроза возникновения эпидемии или возникли массовые инфекционные заболевания. И то эта мера – временная. Как только угроза эпидемии прошла, либо закончился так называемый карантин, непривитый ребенок может снова пойти в детский сад или школу. И временное ограничение в посещении образовательного учреждения продиктовано, прежде всего, интересами самого ребенка — зачем идти туда, где бушует инфекция, а он не имеет против неё прививки?

Российские юристы утверждают, что отказ принять детей в детский сад нарушает конституционное право на общедоступность дошкольного образования. Именно такой позиции придерживаются российские суды при вынесении решений, когда родители обжалуют отказ в приеме их детей в учреждения дошкольного образования по причине отсутствия у тех, к примеру, прививки от кори, а также пробы Манту.

Что интересно, судебная практика показала, что даже если руководство детского сада ограничило ребенка в посещении, но потом вдруг "передумало" и инцидент был исчерпан, то суд, становясь на сторону родителей и ребенка, взыскивал с виновных моральный ущерб, ну и конечно, расходы на оплату юридических услуг.

Уровень вакцинации – катастрофический

Однако в Украине, в отличие от соседей, ситуация с вакцинацией детей катастрофическая. Как утверждают врачи-инфекционисты, инфекционные болезни имеют свойство периодически появляться в форме вспышек, обычно это происходит каждые 10-15 лет.

Когда падает социально-экономическая составляющая в любой стране, это всегда сопровождается ростом числа инфекционных заболеваний, и это известная закономерность. А самый главный фактор — это уровень вакцинации, который на сегодняшний день в Украине очень низкий.

По данным Всемирной организации здравоохранения и UNICEF Украина наряду с Сирией и странами Африки вошла в топ-8 стран с наименьшими показателями вакцинации детей. Поэтому вирус в Украине находит благоприятную среду обитания, как среди детей, так и среди взрослых.

Если уровень вакцинации среди населения ниже 95%, а именно этот процент еще может сдерживать уровень распространения инфекций, тогда исчезает такое понятие, как коллективный иммунитет. А в Украине, по данным ВОЗ, менее половины детей получили вакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша. Поэтому возникновение эпидемий этих болезней становится реальной угрозой для нашей страны.

Можно ли в школу без прививок?

По закону в Украине вакцинация является обязательной против шести инфекционных заболеваний: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка и туберкулеза.

В Украине с недавнего времени врачебно-консультативная комиссия при поликлинике решает, можно ли посещать сады детям без прививок. Вопрос вакцинации детей приводит к конфликтам между родителями с одной стороны и врачами-педиатрами вместе с руководством детских учреждений – с другой.

Первые боятся прививать детей из-за многочисленных скандалов вокруг качества вакцин; вторые, запутавшись в массе противоречивых правительственных актов и законов, не дают отвести непривитого ребенка в сад или школу.

Чаще всего ситуация решается покупкой поддельных справок о вакцинации; но в некоторых случаях возмущенные родители пытаются добиться справедливости через суд.

Но судебные решения в пользу таких родителей скорее исключение из правил, поскольку в последние годы украинские суды последовательно отказываются вставать на сторону непривитых детей.

Если рассмотреть законодательную базу, то в Украине один закон называет профилактические прививки, внесенные в календарь, обязательными. Другой закон разрешает родителям отказаться от вакцинации, но прямо запрещает непривитым детям посещать школы и садики, делая некоторые исключения лишь для детей, которым противопоказана вакцинация по медицинским показаниям. Именно к этим законам, как правило, апеллируют медицинские учреждения, защищаясь в судах от исков родителей.

В то же время, Минздрав указывает на то, что вопрос о посещении детских учреждений непривитым ребёнком решается в каждом случае индивидуально и не зависит от причины, по которой ребенок не вакцинирован. Отказать такому ребенку в посещении школы или сада врачебно-консультационная комиссия может, только если ребенок болен или при сложной эпидемиологической ситуации в окружении. Во всех остальных случаях комиссия должна выдать разрешение, на основании которого руководитель детского учреждения обязан зачислить ребенка – невзирая на отсутствие вакцинации.

Врачи советуют родителям не боятся никаких страшилок по поводу вакцин и прививать детей от серьезных заболеваний. Тем более, что уже в Украине от предотвращаемых заболеваний умирают дети, которые не были привиты.

А представителям общественных организаций, вероятно, стоит сосредоточиться на борьбе за качество и наличие вакцин в Украине, а не погружать страну в Средневековье, когда страшные эпидемии выкашивали целые страны.