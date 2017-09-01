1 сентября в Киеве. Патриотический угар потихоньку развеивается

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Раннее утро 1 сентября в Киеве выдалось в этом году солнечным, но прохладным. К школе в спальном районе столицы ручейками стекались нарядно одетые детишки со скромными букетами астр. Вышиванки под пиджачками и жакетами виднелись только у малышей - старшеклассники выбрали на праздник белоснежные блузы и рубахи.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Школьники на улицах Киева

200 школа встретила учеников в этом году незаконченным ремонтом — всюду строительные леса, спортивная площадка, на крыше столовой — строительный мусор, перед крыльцом школы на доски у ступеней постелили ковры, чтобы малыши не споткнулись. На дверях висит прилепленный скотчем листочек бумаги формата А4 с напечатанным на черно-белом принтере поздравлением президента с Днем знаний, который никто не читает.

Учителя первоклашек собирают своих новых питомцев группками. В толпе родителей активные мамочки — члены родительских комитетов собирают денежку на нужды класса. На самый шикарный букет для первой учительницы, оказывается, сбрасывались всем миром.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первое сентября в киевских школах

Малыш-первоклашка в окружении счастливых мамы и папы, одетый в великолепный костюмчик с галстуком-бабочкой, с игриво уложенным чубчиком на голове, несколько свысока посматривает на своих новых одноклассников в вышитых сорочках навыпуск. Учителя одеты преимущественно в вышитые сорочки, на многих рубахи, шитые бисером, наверное, половину учительской зарплаты за такую пришлось выложить. Щеголяют в народных костюмах и некоторые родители.

- Вы за сколько форму покупали? - спрашивает мама первоклассника у своей соседки.

- Полторы тысячи. Это просто капец, какие деньги на все!

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Двор школы быстро заполняется детьми с букетами в руках (лишь один из них оформлен в цветах национального флага, в прошлом году, помниться, таких было большинство, отказались в Киеве, похоже, от установки "вместо цветов учителям — деньги для АТО"). Галдеж, как на птичьем базаре. К группке первоклашек и их родственников подходит припозднившийся родитель с малышом:

- Слава Украине! — перекрикивает детский гомон дородный папаша в вышиванке.

- Героям Слава! - нестройно отвечают ему из толпы два-три человека.

Торжественную линейку в этом году по случаю ремонта приходится проводить в актовом зале, куда приводят только малышей и старшеклассников — школа большая, и все там просто не поместятся. (Еще одно неудобство ремонта, который не успели закончить к началу учебного года — объявления о том, что туалеты для старшей школы не работают, старшеклассникам предлагают пользоваться туалетами начальной. Но, похоже, ни детей, ни родителей, особо не расстраивает строительная разруха).

Удивительно, что в актовом зале на сцене нет ни одного депутата, чиновника или участника боевых действий в камуфляже. В играет музыка, звучит песня "Ми — першокласники, ми — однокласники", под которую выстраивают малышей. Ведущие в строгих костюмах (опять же, никакой шароварщины) открывают торжественную часть. Затем — обязательное исполнение гимна.

И дальше, казалось бы, все, как обычно: напутственные слова учителей, старшеклассники читают стихи о школе, им вторят новоиспеченные школьники, приветственное слово директора, которая пребывает в некотором замешательстве из-за незаконченного ремонта. Но вместо народных плясок, например, гопака, вдруг — зажигательная румба, которую великолепно исполняет на сцене бальная пара. Первоклашки в восторге.

— Хотите так танцевать?— спрашивает директор. — Записывайтесь в наш школьный танцевальный ансамбль!

Малыши кивают, родители задумываются.

Затем на сцену выходит ученица и поет песню "За лісами, за горами", и поет, наверное, даже лучше, чем Злата Огневич. Но малыши под убаюкивающую мелодию откровенно зевали. Выбор песни пояснила директор.

- В этой песне — слова про нашу землю и про Украину, но немного грустные, — вновь вступает директор школы. — Мои любимые дети, уважаемые взрослые, мы не должны забывать, что в нашей стране не все в порядке. И мы счастливы, потому что мы начинаем 1 Сентября и у нас тихо и спокойно, а там, на востоке, некоторые ученики не могут пойти в школу. В нашей школьной семье очень много переселенцев и детей с востока. Нужно быть человечным, помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Не забывайте, что мы воспитываем не учеников, а личность!

Эти слова были встречены бурными аплодисментами. Родители были счастливы, что их чад не стали травмировать страшными рассказами о войне в Донбассе.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Первое сентября в киевских школах

Для малышей прозвенел первый звонок — традиционно старшеклассник пронес на плече первоклассницу с колокольчиком. Украшенным желто-голубой лентой. Линейка закончилась.

Под школой же родители малышей обсуждали, в какое кафе они отведут своих первоклашек праздновать 1 сентября, а родители старшеклассников, для которых наступили самые горячие дни — с помощью каких репетиторов они будут дополнять знания, полученные их детьми в школе, чтобы подготовиться к ВНО, и сколько за это придется заплатить.