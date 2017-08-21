Из Львова. Через десяток лет мы останемся без черноземов – эксперты

РИА Новости Украина

Сейчас в Украине около 28 миллионов гектаров черноземов, что, по разным оценкам специалистов, составляет 8-15% мировых запасов. Речь идет о почве с содержанием гумуса не менее 3,1%. И еще не так давно этого органического вещества было в украинских черноземах вдвое больше, пишет Богдана Мартынык.

Почему беднеют наши черноземы и правда ли, что бесценную землю из страны вывозят вагонами?

Говорим об этом с экспертами, докторами сельскохозяйственных наук, профессорами Зеновием Сычом и Иваном Шуваром, а также Евгением Скрыльником, заведующим лаборатории Национального научного центра "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского".

Почему вокруг украинских черноземов всегда идут ожесточенные дискуссии, чем ценен этот тип почвы?

Е. Скрыльник:

– Потому что именно черноземы отличаются от других почв высоким уровнем потенциального плодородия: большими запасами гумуса и питательных веществ, наиболее благоприятной для растений структурой и водным режимом. Эти почвы на территории Украины образовывались, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч лет в условиях чрезвычайно благоприятного климата, который был только на определенных территориях мира. По этому показателю (27,8 миллиона гектаров) Украина занимает четвёртое место в мире после России (145,4 миллиона гектаров), США (55,1 миллиона гектаров) и Китая (38 миллионов гектаров).

Почему гумус – одна из важнейших составляющих чернозема и почему его содержание уменьшается?

С. Сыч:

– Черноземы образуются там, где немного осадков, а испарение интенсивное. Большая масса травяных корней перегнивает, и эта органика не вымывается дождями, а превращается в гумус. Это разложенное до гуминовых кислот органическое вещество – солома, листья, трава, корни. Слой гумуса может достигать в черноземах 40-50 см и даже метр и непосредственно влияет на урожайность.

И действительно уменьшение гумуса в украинских черноземах катастрофическое?

И. Шувар:

– Наши черноземы сегодня – образец вырождения. Эталонных почв в Украине – не более 1%. По данным Национальной академии аграрных наук Украины, за 100 лет (1881-1991) содержание гумуса в наших почвах уменьшилось почти на треть – с 4,2% до 3,2%. А в докладе НААН идет речь о том, что за последние 25 лет средневзвешенное содержание гумуса уменьшилось еще и составляет 3,14%. То есть процесс продолжается.

Неужели действительно за 10-15 лет в Украине может не остаться черноземов? Ведь если содержание гумуса в почвах будет ниже 2,5%, то они уже не будут считаться черноземами?

И. Шувар:

– Если не остановить процессы деградации почв, то, действительно, можно потерять значительную часть черноземов в ближайшие десятилетия. Потому что потери гумуса происходят очень быстро, а вот на восстановление содержания органических продуктов в почве нужно не менее 25-30 лет, чтобы содержание гумуса увеличилось на 0,1%.

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Почему так происходит? И как этому помочь?

– Причин несколько. В частности, землепользователи не соблюдают севоизменений, которые очень важны. Ранее везде поля желтети от рапса, а теперь – от подсолнухов. Эти культуры нельзя высевать на одном поле несколько лет подряд. Земля должна отдыхать от рапса три-пять, а от подсолнечника – семь-восемь лет.

А еще почве не хватает органических и минеральных удобрений. Их вносят ничтожно мало, по 0,7 тонны этих удобрений на гектар. Минеральными удобрениями тоже подкормливают почвы не так, как положено. Чтобы знать, чего не хватает растениям в почве, а чего – много, нужно провести соответствующие анализы почвы в спецлабораториях, а не вносить удобрения вслепую.

Обработка почвы должна быть неглубокое. Глубокое вспахивание верхнего горизонта разрушает его активную микрофлору и, соответственно, тормозит процессы разложения органических веществ.

Ну и вместо того, чтобы обогатить почву органическими массами, высеяв так называемые зеленые удобрения, сидераты (культуры, которые улучшают структуру почвы), у нас после сбора урожаев поля пустуют или горят. Все это приводит к уменьшению плодородия почвы – содержание гумуса постоянно снижается.

Какого размаха достиг вывоз украинских черноземов за границу?

С. Сыч:

– То, что сейчас продают черноземы, – это правда. Берут его не с полей, а из балок, где часто скапливается ил на два-три метра, потому что с поля трудно собрать много плодородной почвы. Украинские черноземы везут в Катар, ОАЭ, кое-где, где его используют на газонах, а не на полях. Знаете, чтобы вывезти чернозем с одного гектара, нужно 75 вагонов. Поэтому не хватит вагонов, чтобы наш чернозем вывезти!

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А разве это законно?

Е. Скрыльник:

– Конечно, незаконно. Но это можно делать, только якобы вывозя какую-то продукцию сельскохозяйственного назначения: грунтосмеси, грунтоулучшатели и другие. Красивая упаковка, соответствующая рекламная наклейка, а внутри — 98% чернозем и какие-то примеси. И все! И теряем мы гораздо больше черноземов не из-за его незаконного вывоза, а из-за собственной бесхозяйственности.