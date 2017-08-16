Шабунин на оглашении подозрения выглядел растерянным - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили о подозрении в совершении преступления. Произошло это в Днепровском отделении полиции Киева.

Шабунина подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести журналисту Всеволоду Филимоненко. Инцидент произошел в начале августа возле Днепровского военкомата.

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Подробности вручения подозрения Виталию Шабунину сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка из Днепровского отделения полиции Киева:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Жодних урочистостей не було. Шабунін вийщов разом з двома своїми соратницями з території слідчого управління. Навколо будівлі управління градус зменшується. Шабунін до будівлі слідчого управління прийшов на дев'яту годину ранку. Перед тим коротко спілкуючись з пресою, керівник він зробив головну заяву, що вдарив пана Філімоненка не як журналіста, не як представника мас-медіа, а як звичайного громадянина. Після того, Віталій Шабунін зайшов до кабінету і пробув там разом з адвокатом і слідчим приблизно годину.

В коридорі неподалік кабінету преса перебувала в доволі жахливих умовах: в малому, тісному коридорі без кондиціонера з температурою, яка, напевно, зашкалювала за 40 градусів. Ніхто не був готовий до найголовнішої сенсації у цій справі, що Шабуніну підозра буде оголошена. Було видно, що обличчя в нього доволі схвильоване і, можливо, він навіть не був готовий до доволі різкого повороту в цій справі. Справа в тому, що протягом ночі з подачі прокурора Дніпровського району пана змінилась кваліфікація у цій справі. Якщо раніше Шабуніна підозрювали в нападі на працівника мас-медіа, на журналіста, то протягом ночі змінилась кваліфікація у цій справі і зараз пана Шабуніна звинувачують в умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та воно не має прив'язки до працівника мас-медіа.

УНИАН Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин возле Днепровского отделения полиции

Слідчий після оголошення зміненої підозри для пана Шабуніна з кабінету так і не вийшов і будь-яких заяв пресі не робив. Шабунін іронізує, що покарання трохи менше. Якщо в зв'язку з нападом на представника мас-медіа йому загрожувало до п'яти років обмеження волі, то нова стаття передбачає обмеження волі на термін до трьох років. Дніпровський суд повинен вирішити, чи обмежувати Шабуніна на час проведення слідства і як саме. Зі слів Шабуніна, слідчий хоче просити суд, аби той прийняв рішення, щоб Шабунін був під особистим зобов'язанням та далі брав участь у слідчому процесі. Це означає, що за межі Києва Шабунін виїжджати не зможе. Шабунін вважає це рішення доволі нелогічним, тому що він живе поза межами Києва.

Підтримати керівника Центру протидії корупції у двір будівлі прийшло кілька десятків активістів. Вийшовши з будівлі, Шабунін дав коротку прес-конференцію для преси, а потім те саме повторив фактично слово в слово для своїх прихильників. Його прийшли підтримати сюди приблизно 100 людей. Очікується, що якщо не всі, то більшість з його активістів та товаришів Шабуніна прийдуть також до приміщення Дніпровського районного суду. Можливо, засідання розпочнеться вже в найближчі години, коли саме, Шабунін пообіцяв повідомити через свій Facebook.

УНИАН Активисты с плакатами возле Днепровского отделения полиции, где вручают Виталию Шабунину сообщение о подозрении в совершении преступления

Захисту Шабуніна дали фактично три години на ознайомлення матеріалів справи. Адвокати повинні повністю опанувати справу і після цього суд зможе прийняти рішення. Є думки, що є прямий зв'язок з тим, що українська влада найвищого топ-рівня хоче осмикнути Шабуніна, присадити його. І розпочинаючи такі справи саме в серпні, представники влади дивляться на реакцію суспільства. По-перше, серпень, тобто немає нікого з керівництва країни. По-друге, люди в більшості своїй виїхали з Києва. По-третє, саме в серпні влада, розпочинаючи такі кроки і спроби ув'язнити, наприклад, Шабуніна, дивиться на реакцію суспільства на такі слідчі дії та можливі судові процеси. Якщо реакція суспільства є, значить, можливо, і влада дасть задній хід. Сьогодні Шабунін на зустріч зі слідчим прийшов у сірій майці з написом "Ісус іде" англійською мовою. Олександра Устинова, соратниця Віталія Шабуніна сказала, що в цьому немає нічого дивного. Тому що в цій майці він був не лише сьогодні, а і вчора", — повідомив Івасівка.

Ранее глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире "ГС" пояснил, что использование коррупционерами других стран готовой инфраструктуры для отмывания украденных бюджетных денег давно не является ноу-хау.