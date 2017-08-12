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    Репортажи

    Из Кропивницкого: драка и хамство стали нормой депутатской этики

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    Некоторые депутаты горсовета в попытке привлечь к себе внимание, эпатировать ведут себя неэтично: то тушки кур приносят в сессионный зал, то памперсы, то личную усилительную аппаратуру, то шлют эсэмэски оскорбительного содержания.
    Конфликт в Кропивницком
    persha.kr.ua

    РИА Новости Украина

    Похоже, депутатская и политическая культура Кропивницкого катится вниз с бешеной скоростью. Неделю назад депутат горсовета Владимир Смирнов ударил головой в лицо городскому голове прямо у него в приемной, пишет Елена Никитина

    Радиоактивный могильник в Кропивницком
    uc.kr.ua
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    На площади перед горисполкомом 1 августа проходила акция – собравшиеся требовали снижения порога закупок через систему ProZorro. Партнеров акции было заявлено явно больше, чем пришли митинговать. Как-то там оказался депутат Смирнов. По его словам, именно к нему обратились общественники с просьбой отнести воздушные шары с символическими надписями руководству города. 

    Он в сопровождении многочисленных журналистов и под работающие видеокамеры ворвался в кабинет (городского головы Кропивницкого – Ред.) Райковича, был оттуда выпровожен мэром, у которого шла встреча с народным депутатом, на выходе (это видно на видеозаписи) "боднул" городского голову.

    Позже в соцсети Смирнов оправдывался: "В якийсь момент при виході, від поштовху ззаду, я спіткнувся і, щоби зберегти рівновагу, зробив крок вбік Райковича, і ми зіткнулись лобами"… ("В какой-то момент при выходе, от толчка сзади, я споткнулся и, чтобы сохранить равновесие, сделал шаг в сторону Райковича, и мы столкнулись лбами"…). 

    Городской голова не посчитал это случайностью и написал соответствующее заявление в полицию. Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи УК предусматривает арест сроком на 6 месяцев, лишение свободы до 2-х лет или ограничение свободы сроком на 3 года.

    dozor.kr.ua
    Конфликт в мэрии Кропивницкого

    Некоторые депутаты горсовета (причем одни и те же) в попытке привлечь к себе внимание, эпатировать ведут себя, мягко говоря, неэтично. То тушки кур приносят в сессионный зал, то памперсы, то личную усилительную аппаратуру, то шлют эсэмэски оскорбительного содержания. И при этом все трое состоят в постоянной комиссии по вопросам деятельности совета, депутатской этики, регламента городского совета… 

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    Это такая ирония? Они проходили специальный отбор?

    Кажется, что ниже уже некуда. Хотя какая комиссия, такая и этика…

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