Из Кропивницкого: драка и хамство стали нормой депутатской этики

РИА Новости Украина

Похоже, депутатская и политическая культура Кропивницкого катится вниз с бешеной скоростью. Неделю назад депутат горсовета Владимир Смирнов ударил головой в лицо городскому голове прямо у него в приемной, пишет Елена Никитина.

На площади перед горисполкомом 1 августа проходила акция – собравшиеся требовали снижения порога закупок через систему ProZorro. Партнеров акции было заявлено явно больше, чем пришли митинговать. Как-то там оказался депутат Смирнов. По его словам, именно к нему обратились общественники с просьбой отнести воздушные шары с символическими надписями руководству города.

Он в сопровождении многочисленных журналистов и под работающие видеокамеры ворвался в кабинет (городского головы Кропивницкого – Ред.) Райковича, был оттуда выпровожен мэром, у которого шла встреча с народным депутатом, на выходе (это видно на видеозаписи) "боднул" городского голову.

Позже в соцсети Смирнов оправдывался: "В якийсь момент при виході, від поштовху ззаду, я спіткнувся і, щоби зберегти рівновагу, зробив крок вбік Райковича, і ми зіткнулись лобами"… ("В какой-то момент при выходе, от толчка сзади, я споткнулся и, чтобы сохранить равновесие, сделал шаг в сторону Райковича, и мы столкнулись лбами"…).

Городской голова не посчитал это случайностью и написал соответствующее заявление в полицию. Сейчас продолжается досудебное расследование. Санкция статьи УК предусматривает арест сроком на 6 месяцев, лишение свободы до 2-х лет или ограничение свободы сроком на 3 года.

dozor.kr.ua Конфликт в мэрии Кропивницкого

Некоторые депутаты горсовета (причем одни и те же) в попытке привлечь к себе внимание, эпатировать ведут себя, мягко говоря, неэтично. То тушки кур приносят в сессионный зал, то памперсы, то личную усилительную аппаратуру, то шлют эсэмэски оскорбительного содержания. И при этом все трое состоят в постоянной комиссии по вопросам деятельности совета, депутатской этики, регламента городского совета…

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Это такая ирония? Они проходили специальный отбор?

Кажется, что ниже уже некуда. Хотя какая комиссия, такая и этика…