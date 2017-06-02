Из Кропивницкого: хотели быстрой победы, а получилось как всегда

РИА Новости Украина

Более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска на территории 15 областей Украины. Скажите, вам это ничего не напоминает? Нет, я не про 37-й год – кто из нас его помнит? Пример для подражания совсем свежий и по соседству – Турция! Там, правда, счет идет на тысячи задержанных, но лиха беда начало… Об этом пишет Ефим Мармер.

У нас, по сравнению с Турцией, и дома пониже, и дым пожиже. Из 23 задержанных экс-налоговиков 12 были арестованы Печерским райсудом Киева с возможностью внесения залога. Еще семь человек – выпущены под залог, четверо вышли под личное обязательство. Общая сумма залога, которая была определена судом для 19 задержанных, составляет 444 млн грн. При этом сумма убытков, которые инкриминируются подозреваемым, составляет 8,8 млрд грн. По-крупному, что и говорить!

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Есть, правда, ложка дегтя – момент, мимо которого не прошел ни один журналист или политик, комментирующий "операцию века": ее проведение совершенно случайным образом совпало с отчетом генпрокурора Юрия Луценко в Верховной Раде.

Украинское фото Юрий Луценко

Эта традиция, конечно, родом из СССР, но она уже давно стала новоукраинской. Непременно к отчету генпрокурора задержать экс-налоговиков минсдоха имени Клименко. Посадят или не посадят – это дело десятое, точнее, это дело "злочинного" суда, главное – красиво задержать. С наручниками, спецназом и вертолетами. И обязательно – в прямом эфире! А к следующему отчету Юрий Витальевич показательно посадит Януковича. Пожизненно, но заочно. И это станет третьей великой победой в списке нынешней власти после безвиза и электронного декларирования доходов чиновников. А более мелких побед у нас пруд-пруди, только включи телевизор.

Вот, кстати, еще одна новость из разряда "по случаю". На сей раз ко Дню пограничника. Доблестные стражи границы не пропустили в Украину актрису Елену Яковлеву (она же майор Каменская) и группу "Иванушки International". А на подходе еще три злостных нарушителя пограничного режима, актеры Аристарх Ливанов, Гойко Митич (тот самый Чингачгук) и легендарный дрессировщик Юрий Куклачев.

Только в этом году полсотни российских (и не только) артистов стали персонами нон-грата в Украине. У всех в качестве причины недопуска в нашу страну указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма". Как-то глупо это все получается, с какой стороны ни глянь. Ладно бы не пускать тех, кто сформулировал свою позицию как антиукраинскую. С такими, как Охлобыстин, все понятно. Но миллионы (!!!) нынешних украинцев искренне любили и любят Куклачева и Яковлеву – людей абсолютно аполитичных, живущих в своем, виртуальном мире. За что же с кумирами так, по-большевистски? Какую угрозу национальной безопасности несут родившиеся в Украине Яковлева и Ливанов и что это за безопасность такая, которой страшны кошки Куклачева?

А всех, кто видит врагов в посетивших Крым музыкантах, актерах и прочих "сукиных детях", с удовольствием отправлю для "дискуссии" к чемпиону мира по боксу Саше Усику, который представляет на всех соревнованиях Украину, а постоянно живет в аннексированном Симферополе. И даже позволяет себе высказывания о "едином народе". Может, и его "не пущать"?

Любая кампанейщина – к дате или по поводу – малоэффективна и быстро выдыхается. И приходится потом ее организаторам оправдываться с унылой физиономией: хотели, мол, сыграть по-крупному, а вышло, пардон, по-большому.