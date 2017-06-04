Гепатит А в Одесской области: дети в опасности

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Одесской области в Белгород-Днестровском детском приюте зафиксировано инфекционное заболевание — гепатит А. Речь идет о "Центре психолого-социальной реабилитации для детей". Оттуда были госпитализированы 19 детей. У трех из них подтверждено заболевание, а остальные 16 — остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

В Одесской облгосадминистрации сообщают, что ситуация не является эпидемией, а локализованные вспышки периодически возникают в учреждениях, где организовано коллективное питание.

О ситуации в регионе в связи со вспышкой гепатита А сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Есть ли какая-то новая информация о госпитализированных детях?

— Сейчас они находятся под пристальным наблюдением медиков, конечно же, и большой опасности, как говорят врачи, нет уже. Некоторые дети уже не то чтобы пошли на поправку, но состояние стабильное, то есть уже болезнь взята в руки, то есть уже есть медикаментозное обеспечение, дети уже не подвергаются такому риску, когда только обнаружили, потому что не сразу же это было выявлено, и, конечно же, если бы болезнь была более запущена, то было бы сложнее.

Количество заболевших остается неизменным?

— Да, пока что 19 – так и есть. Сейчас всячески идут проверки, чтобы соседние различные детские учреждения – школы и садики, которые хоть и уже ушли на каникулы, но некоторые еще работают, потому что есть лагеря детские, есть различные факультативы, и детские садики, конечно же, работают и дальше, и очень большая проходит проверка в этом направлении. Специальная комиссия создана областной администрацией, и туда уже направлены санэпидемиологи, которые проверят все школьные учреждения Белгород-Днестровского района.

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А что специалисты говорят о причинах заболеваемости, ведь гепатит А называют "болезнью немытых рук" в народе?

— Да, это именно такая вот болезнь, и сейчас проверяется, что это, скорее всего, именно из-за продуктов произошла такая болезнь, сейчас пошли фрукты, сейчас сезон клубники и черешни – это все тоже есть в этом детском учреждении, возможно, они не были помыты. Что касается опасений по поводу воды – они не подтвердились, состояние воды в Белгород-Днестровском уже проверено, тут опасений нет. То есть или же какие-то продукты были неправильно приготовлены – это тоже сейчас проверяется, идет работа с теми людьми, которые работают на кухне в этом учреждении.

Сколько вообще детей сейчас в учреждении находятся, учатся? Нет ли для них угрозы заболеть?

— Еще около 50 детей находится в этом учреждении. Как заявляет руководство, максимум было сделано всего, все меры были приняты для того, чтобы эти дети не были подвержены риску заболеть, но пока что нет итоговых выводов эпидемиологов, то есть они проверяют и это место, дети пока находятся там, то есть риск какой-то есть.

Докладніше про це захворювання та його небезпечність в ефірі "ГС" розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Мєжуліна.

Наскільки поширене захворювання гепатиту А в Україні? Певні спалахи спостерігаються, якщо кілька людей захворіли в певному осередку, дуже швидко хвороба поширюється?

— Так, це інфекційне захворювання, яке розповсюджується фекально-оральним шляхом, тобто через брудну воду, забруднену фекаліями і через брудні руки, і через контакт із забрудненими брудною водою продуктами, речовинами і т.д. Взагалі це носить такий епідеміологічний характер і це розповсюджено на літній період і літньо-осінній, коли ще тепла погода, цей вірус дуже такий розповсюджений для теплого часу, скажем так.

Є така інформація, що в Україні в останні роки відзначалося поступове зниження кількості такого захворювання, дві-три тисячі людей хворіють на рік – це мало чи багато?

— Скажемо так, для розвиненої країни – це нормально, коли невелика кількість хворих все ж таки існує, але вона контрольована, тому що можна контролювати осередок спалаху цього інфекційного захворювання, і можна, так сказати, превентивні методи зосередити на ділянці, де спалахнуло це захворювання. Але, на жаль, є випадки, які не зафіксовані, і про які населення просто не має навіть інформації. Взагалі це стосується, на жаль, нашого такого буремного східного регіону.

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Які симптоми захворювання на гепатит А?

— Для інфекційного захворювання, як вірусний гепатит А характерно таке проявлення, як і будь-якого інфекційного захворювання ентеровірусного, тобто це розлад шлунково-кишкового тракту, висока температура, це і блювання, і пронос, і діарея, і пожовтіння шкіри, очей, і також дуже багато відмічають, це суб’єктивний прояв, але це – відраза до м’ясного, до окремих продуктів, які людина споживала, чітко людина може назвати – я не хочу того, того, того. От таке теж буває при вірусному гепатиті А. Але завжди висока температура і жовтяниця – це характерно для вірусного гепатиту А.

Важливо зазначити інкубаційний період, скільки людина перебуває в гострому стані і скільки вона ще є небезпечним носієм цієї інфекції?

— Небезпечним носієм цієї інфекції людина може бути від одного тижня до місяця, вона може виділяти цей вірус із фекаліями в осередок, в оточуюче середовище з водою і т.д. І також інкубаційний період триває від 7 до 14 днів, але навіть в моїй практиці було таке, що інфекційний, інкубаційний період тривав десь більше місяця, інфекційне захворювання мало прояв, людина захворіла в серпні, а прояв був навіть у жовтні.

Гепатит А – це хвороба печінки, вона лікується в умовах стаціонару під постійним наглядом лікарів?

— Скажімо так, якщо це легкий прояв, то старі підручники, старі лікарі радять лікувати це вдома. Але, якщо людина має прояв інфекційного захворювання, то негайно виїжджайте до інфекційного стаціонару, ви завжди встигнете повернутися додому, але не завжди встигнете виїхати з дому до стаціонару. Інфекційний гепатит А дуже швидко розповсюджується і дуже контагіозний, скажемо так, тому хвора людина може заразити всіх навколо себе, тому з вірусним гепатитом А не слід знаходитись в домашніх умовах.

Наразі є щеплення від вірусного гепатиту А, і дітям їх пропонують, але вони не входять до нашого календарю щеплень, до стандартного календарю. Ці щеплення йдуть як додаткові, вони є, і вони превентивні на випадок якогось такого пандемічного випадку з приводу вірусного гепатиту А. Але, скажімо так, людина, яка перехворіла вірусним гепатитом А, а в дитинстві майже 80% населення перехворіє без жовтяничної форми, імунітет, він спадковий протягом життя, тобто людина стає стійкою до цієї інфекції протягом життя, якщо вже перехворіла на цю інфекцію.

Ранее президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий в эфире "ГС" подчеркнул, что суммы, которую выделил Кабмин на программу "Доступные лекарства", недостаточно на 12 миллионов больных.