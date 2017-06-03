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    Гепатит А в детском приюте под Одессой: 19 детей госпитализированы

    (обновлено: )39
    Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, изучают причины и условия, которые привели к возникновению и распространению инфекционной болезни.
    Шприц. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В городе Белгород-Днестровский Одесской области в детском приюте "Центр психолого-социальной реабилитации для детей" зафиксирована вспышка гепатита А, госпитализированы 19 детей.

    Евгений Комаровский. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

    По состоянию на 3 июня 19 детей госпитализированы в Белгород-Днестровскую центральную районную больницу. У троих госпитализированных лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 — остаются под наблюдением. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное, передает УНИАН.

    Директор департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный отметил, что для локализации и ликвидации вспышки гепатита специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, контактировавшими с госпитализированными, установлено медицинское наблюдение. Полясный добавил, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области изучает причины и условия, которые привели к возникновению и распространению инфекционной болезни.

    Ранее сообщалось, что в детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок.

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