Как российское шоу "Ты супер!" сдружило Одессу, Луганск и Севастополь

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РИА Новости Украина

Второй этап отборочных испытаний детского вокального конкурса "Ты супер!" продолжается. Участники шоу вовсю репетируют новые номера, работают над вокалом, оттачивая свое исполнение. Но жизнь ребят состоит не только из этого. Каждому из них проект дал не только сценический опыт, но и возможность познакомиться с теми, кого в обычной жизни вряд ли бы встретили. И речь не только о звездах шоу-бизнеса, которые приходят поддержать ребят на съёмки и приезжают в санаторий, где живут юные таланты.

После событий на Украине жители Одессы, Севастополя и Луганской области оказались отрезаны друг от друга. Но только не на проекте "Ты супер!", где подружились три девчонки. Они должны были стать конкурентами, а стали… добрыми друзьями.

НТВ Шоу «Ты супер!» сдружило Одессу, Луганск и Севастополь

Это удивительно, но Лера Хотенюк из Севастополя и Даша Попова из города Ирмино Луганской области познакомились еще до участия в проекте "Ты супер!". Теперь к их компании присоединилась и Соня Волошаненко из Одессы, которая мечтает пригласить девчонок к себе домой, чтобы показать им свой родной город и ту самую Дерибасовскую улицу. В перерывах между уроками, занятиями вокалом и подготовкой к новым выступлениям в шоу Лера, Соня и Даша собираются вместе и устраивают виртуальные экскурсии по своим городам, рассказывая подругам, куда бы они отправились прямо сейчас.

В ближайшее время съездить друг к другу в гости у девочек едва ли получится. Но все ребята, даже те, кто не прошел во второй тур, остаются на связи с новыми друзьями и общаются в чатах и соцсетях.

НТВ Шоу «Ты супер!» сдружило Одессу, Луганск и Севастополь

Ведущий проекта "Ты супер!" Вадим Такменев: "Когда мы только создавали наше шоу, мы и подумать не могли, какую задачу оно способно решить. Несмотря на политические конфликты, которые многих развели по разные стороны баррикад, жители стран постсоветского пространства объединились, чтобы дать поддержку детям, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. И это просто чудо, ведь это значит, что препятствий быть не может. Их просто нет, музыка сделала свое дело".

НТВ Шоу «Ты супер!» сдружило Одессу, Луганск и Севастополь

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс детям, оставшимся без попечения родителей, оказаться на большой сцене. В конкурсе участвуют ребята из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.