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    В США сын фермера сменил пол и стал гламурной звездой бурлеск-шоу

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    Кассандра Касс - популярная исполнительница бурлеска на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, но ее поклонники могут быть удивлены, узнав ее путь к славе. Звезда бурлеск-шоу подчеркивает, что потратила на свою трансформацию более $250 тыс.
    канал Barcroft TV в YouTube

    Кассандра, выросшая на ферме в Айове и воспитывавшаяся только отцом, ушла из дома после того, как стала трансгендером, пишет таблоид The Sun.

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    "Я была очень женственной, как для маленького мальчика… Люди говорили моим родителям: "У вас красивая дочь", — рассказывает Касс.

    "Поэтому я сказала моему отцу: "Папа, я действительно чувствую, что хочу быть женщиной, это я", — добавляет она. По словам Касс, отец отрекся от нее после смены пола.

    Звезда бурлеска подчеркивает, что потратила на свою трансформацию более $250 тыс. "Единственное, что я не меняла — это мое сердце", — отмечает Касс, говоря о множестве проделанных операций.

    Напомним, ранее режиссер и создатель фантастических фильмов "Матрица" Энди Вачовски заявил, что стал женщиной, он сделал это спустя четыре года после аналогичного признания его брата, известного как Лана Вачовски. 

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