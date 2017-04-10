В США сын фермера сменил пол и стал гламурной звездой бурлеск-шоу

Кассандра, выросшая на ферме в Айове и воспитывавшаяся только отцом, ушла из дома после того, как стала трансгендером, пишет таблоид The Sun.

"Я была очень женственной, как для маленького мальчика… Люди говорили моим родителям: "У вас красивая дочь", — рассказывает Касс.

"Поэтому я сказала моему отцу: "Папа, я действительно чувствую, что хочу быть женщиной, это я", — добавляет она. По словам Касс, отец отрекся от нее после смены пола.

Звезда бурлеска подчеркивает, что потратила на свою трансформацию более $250 тыс. "Единственное, что я не меняла — это мое сердце", — отмечает Касс, говоря о множестве проделанных операций.

Напомним, ранее режиссер и создатель фантастических фильмов "Матрица" Энди Вачовски заявил, что стал женщиной, он сделал это спустя четыре года после аналогичного признания его брата, известного как Лана Вачовски.