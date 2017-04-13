Виктор Бронюк: политика это шоу-бизнес, но с другими гонорарами и актерами

РИА Новости Украина

Зажигательным концертом в Виннице во вторник, 4 апреля, группа "ТИК" завершила тур "Евродвижн". Точнее – его украинскую часть. Ведь, по словам фронтмена Виктора Бронюка, в августе музыканты планируют посетить Канаду, а возможно, и США. До тех пор будут отдыхать, создавать новые хиты и записывать песни, пишет издание Винница ОК.

"Ну и сажать, полоть и окучивать картошку и кропить от жуков, – шутит Виктор Бронюк. – Хотя, картофель и другие овощи на своей небольшом участке я уже посадил".

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Винницкие поклонники "ТИКа" устроили музыкантам приятную неожиданность: когда Бронюк исполнял своих знаменитых "Оленей", подняли таблички с надписью: "Я люблю ТИК" таким образом, чтобы в зале было видно три огромных буквы – ТИК.

Группа не осталась в долгу и также подготовила несколько сюрпризов для винничан. Например, зрители впервые услышали в исполнении "ТИКа" украинскую песню "Вдова". По словам Виктора Бронюка, хорошо ее спеть он мечтал давно.

vinnitsaok.com.ua Концерт группы "ТИК" в Виннице

"Эту песню помню еще с детства, когда бабушка ее напевала, поэтому она очень близка. К сожалению, для многих сегодня она по-настоящему близка, потому что в Украине идет война, очень актуальны те переживания, о которых писалось много лет назад", – говорит Виктор Бронюк.

Песню о Виннице музыкант также хотел написать. Его и просили об этом известные жители, в том числе нынешний премьер-министр Владимир Гройсман.

"Но не хочется идеализировать какие-то вещи. Мне приятно, что Винница развивается, но нам еще есть куда расти. А Винницу мы любим и этого никогда не чурались – даже тогда, когда еще слово "винницкие" не было "брендом". Мы здесь живем, никуда не собираемся переезжать и рады, что есть возможность поехать по Украине, за пределы государства и рассказать о таком прекрасном месте на глобусе, которое называется "Винница".

Еще одной приятной неожиданностью стал выход на сцену 8-летней дочери Виктора Бронюка — Евы. С папой она исполнила колыбельную знаменитой ведущей "Спокойной ночи, малыши" Аллы Мигай.

"Раз прорепетировали на репетиционной базе, и еще раз перед началом концерта. Поэтому очень волновались оба. Пела она с 6-ти лет, потом был такой период, что не хотела петь. Сейчас посещает школу искусств. Думаю, что главное сейчас для нее – получить нормальное образование, а если будет желание делать творческую карьеру, я ее поддержу", – говорит Виктор Бронюк.

А пока артист поддерживает других винницких детей, которые занимаются творчеством и приняли участие в конкурсе на мини-гранты от благотворительного фонда группы "ТИК" – среди концерта пяти юным победителям конкурса Бронюк вручил соответствующие сертификаты.

"БФ "Подольская община" уже сделал много интересного и полезного, на его базе мы основали фонд группы "ТИК". Если мы идем в Европу, то хочется, чтобы мы переходили от спонтанной благотворительности к цивилизованной филантропии – делать эти вещи нормально, организованно и прозрачно, чтобы это было качественно. Мы уже много лет аккумулируем определенную сумму денег в своем корпоративном фонде, объявляем конкурсы, выбрали направление поддержки творческой молодежи. Дети писали проекты, защищали их, объясняли, для чего им нужны эти деньги".

Единственное, чего точно не будет делать Виктор Бронюк, по крайней мере, этим летом – не пойдет в политику. Хотя, признается предложений таких хватает.

"Я не скажу, что об этом не думаю. Но какую бы ты работу не делал – должен ее выполнять качественно. Я работал в системе органов власти, знаю, как работает эта система, знаю, когда может быть результат. Если в какой-то момент я пойму, что подобралась соответствующая команда людей и в той команде от меня может быть польза – я готов идти и работать, а если сегодня просто пойти потусоваться, чтобы тебя по телевизору показали – не хочу. Сегодня политика в Украине очень похожа на шоу-бизнес, просто там другие гонорары, другие актеры и другие жанры. "Корочки" мне никакой не нужно, слава Богу, я могу и так гулять по городу, по Украине. А делать хорошие дела – для этого ведь не обязательно идти в Верховную Раду".

Спросили винницкие журналисты у Виктора Бронюка, не планирует ли он и в дальнейшем принимать участие в озвучивании мультфильмов. Впрочем планы у артиста – более амбициозные.

"У меня есть большая мечта – снимать кино. Может, когда-то до этого дорасту. Возможно, даже в Виннице будем что-то снимать, винницкую киностудию откроем. Как бы там ни было, многое зависит от нас. Если мы будем ждать, что приедет дядя или тетя из Европы и построит нам классное государство – не будет такого. Приходят моменты, когда нужно делать работу. За нас ее не сделает никто. Изменения произойдут только тогда, когда каждый будет качественно выполнять свою работу на своем уровне", – считает Виктор Бронюк.