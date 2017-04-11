Узницы концлагерей: политики уже брезгуют общаться с нами

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Бабий Яр сегодня выглядит мирно, гуляют мамы с детьми, время от времени попадаются туристы (иностранная речь, внимательно осматривают стенды). Ночью в центре Киева прогремел взрыв, однако ни в метро, ни на выходе из станции, ни в самом парке не видно усиленных нарядов полиции.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Бабий Яр

Ветер доносит звуки марша — началась церемония возложения венков к мемориалу. Сегодня — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта памятная дата отмечается 11 апреля во всем мире. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

kievcity.gov.ua Возложение цветов по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Около 12 миллионов человек (среди них 2 миллиона детей) не дожили до освобождения.

"Лекарствами не помогают. Никогда"

Церемония длится недолго, участников тоже немного. Становится понятно, почему не было усиленных мер безопасности: первых лиц нет, нет и вторых… Самих узников (точнее, в основном — узниц) концлагерей тоже совсем мало.

"Остались те, кто в годы войны были детьми. Я — малолетняя узница концлагерей… И нас с каждым годом все меньше", — говорит Людмила Акимовна (свою фамилию она называть не стала).

Спрашиваю, помогает ли государство тем, кто остался.

"Государство? С каждым годом все хуже. Ну, у меня есть льгота на квартплату, да… А лекарствами не помогают. Никогда. Я уже 17 лет болею диабетом в тяжелой форме. Никакой помощи… Дети помогают как могут. И районная власть помогает — на Печерске я живу. Выделили нам автобус, чтобы привезти", - рассказывает женщина.

Другая женщина рассказывает, как немцы вывозили детей, о лагере (Самбор), но в самых общих чертах (наверное, больно вспоминать детали, слишком они страшны), о том, что не все дождались освобождения — "это был самый счастливый день". О том, как долгие годы после войны искала родных (помогла передача "Жди меня").

"Прихожу сюда в этот день каждый год. В прошлом году был (называет фамилию депутата), а в этом году, может быть, был кто-то, но я их никого не знаю", — говорит бывшая узница.

"В прошлом году был и Кличко с нами… А в этом году нет. Они заняты, у них Евровидение…", — добавила Галина Акимовна, как мне показалось, с легким сарказмом. И рассказала: "но у нас в Печерском районе (Киева — Ред.) помогают, поминальный обед нам сделали…".

По ее словам, районные власти делают что могут, хотя могут немного — "что они сделают, когда ничего не финансируется?".

"Вы из какой истории?"

К мемориалу возложили желто-синий венок, торжественно проносят желто-синие флаги. Красных знамен нет и не может быть (закон о декоммунизации в действии). Но ведь узников концлагерей освобождали краснознаменные части и соединения — как же правда истории? Эту тему узницы обсуждать не хотят, торопятся — "отстали от своих". А может быть, понимают: на Украине снова не те времена, чтобы об этом вслух говорить.

Вспомнилась недавняя перепалка в эфире одной из программ на российском ТВ, где постоянно участвуют украинские гости (впрочем, телезрителям на Украине видеть это запрещено). Спор возник по поводу намерения украинских властей ввести солидный штраф (от 850 до 2,5 тысяч гривен) за ношение георгиевской ленточки — есть соответствующий законопроект.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Бабий Яр

Как это оценить? В Украине перечеркивается история и осуществляется "прямолинейная героизация нацистских преступников", считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Другого мнения придерживается политолог Олеся Яхно из Киева. По ее словам, ветераны Красной Армии не имеют претензий к ветеранам УПА, и "не надо раскалывать", а Россия обессмыслила свои исторические символы, георгиевская лента стала "символом войны".

На что ведущий Владимир Соловьев спросил: "Вы из какой истории? У вас история какая?.. Вы подменили символы Победы символами нацистской Германии".

"Та часть украинцев, для которых их история — это Бандера и Шухевич, продолжает дело нацистов, тех, которые расстреливали и убивали русских, поляков, украинцев, евреев. И вы на стороне этих палачей…", — заявил Соловьев.

kievcity.gov.ua Возложение цветов по случаю Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей

Вот этот вопрос — "у вас история какая?" — возникает в постмайданной Украине на каждом шагу.

Напомним, в Одессе в День освобождения города от фашистских захватчиков возложение цветов на Аллее славы закончилось массовой дракой.

Ранее сообщалось, что украинские ветеранские организации могут лишиться помещений и опасаются подавать заявку на проведение акции "Бессмертный полк" — уверены, что такую заявку отклонят, поэтому заявят просто шествие.

Да о чем говорить, если и сам День Победы на Украине предлагают "декоммунизировать"?

И из последних сообщений: в Киеве может исчезнуть проспект Победы. На сайте Киевсовета опубликован проект решения, в соответствии с которым проспект Победы предлагают переименовать в Брест-Литовский проспект.