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    Ночной взрыв в Киеве. Полиция ищет камеры видеонаблюдения в центре столицы

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    По информации начальника пресс-службы киевской полиции Оксаны Блищика, сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, подготовили запросы на изъятие этих записей.
    На месте взрыва на Владимирской в Киеве в ночь на 11 апреля 2017
    hromadske.ua

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Полиция намерена изъять записи видеокамер в районе ночного взрыва в центре Киева, сообщил начальник пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик в Facebook.

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    Ранее полиция сообщила, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобили, никто не пострадал. Правоохранители обнаружили на месте ЧП фрагменты взрывного устройства, заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

    "Сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, подготовили запросы на изъятие этих записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению правонарушения", — сообщает Блищик.

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