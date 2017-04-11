Ночной взрыв в Киеве. Полиция ищет камеры видеонаблюдения в центре столицы

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Полиция намерена изъять записи видеокамер в районе ночного взрыва в центре Киева, сообщил начальник пресс-службы киевской полиции Оксана Блищик в Facebook.

Ранее полиция сообщила, что на улице Владимирской в центре Киева в ночь на вторник произошел взрыв, повреждены здания и автомобили, никто не пострадал. Правоохранители обнаружили на месте ЧП фрагменты взрывного устройства, заведено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

"Сотрудники полиции отработали территорию с целью обнаружения камер видеонаблюдения, подготовили запросы на изъятие этих записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению правонарушения", — сообщает Блищик.