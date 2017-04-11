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    Во Львове прошел митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей

    (обновлено: )27
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, возлагают цветы к памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-ревкием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, возлагают венок к памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей во Львове
    Митинга-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники митинга-реквиема, посвященного Международному дню освобождения узников из нацистских концлагерей, у памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг - 328" во Львове.

    Во Львове, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на территории Львовской Цитадели почтили память узников концлагеря "Шталаг-328".

    Невинно замученными возле памятного креста отправили поминальную службу. Спустя жертв почтили минутой молчания, также состоялся митинг-реквием, сообщают "Новости Львова".

    Участие в скорбных мероприятиях приняли представители областной и городской власти, члены областных общественных организаций.

    Читайте также: Как подняться на борьбе с коррупцией? Соцсети рекомендуют спросить у Шабунина

    Ранее сообщалось, что парад в честь 73-й годовщины освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков состоялся в Одессе. В торжественном шествии приняли участие власти города, ветераны, школьники.

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