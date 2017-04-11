Во Львове прошел митинг-реквием в память об узниках фашистских концлагерей

Во Львове, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на территории Львовской Цитадели почтили память узников концлагеря "Шталаг-328".
Невинно замученными возле памятного креста отправили поминальную службу. Спустя жертв почтили минутой молчания, также состоялся митинг-реквием, сообщают "Новости Львова".
Участие в скорбных мероприятиях приняли представители областной и городской власти, члены областных общественных организаций.
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Ранее сообщалось, что парад в честь 73-й годовщины освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков состоялся в Одессе. В торжественном шествии приняли участие власти города, ветераны, школьники.