В Париже прошла акция протеста проституток

РИА Новости Украина

В субботу работницы индустрии секса вышли на улицы Парижа, выражая протест против плохих условий работы. В митинге, начавшемся на площади Пигаль в 15:00 по Парижу, приняли участие около 200-300 представительниц профессии, отовсюду раздавались лозунги "Остановите лицемерие. Но не наших клиентов!", "Секс-бизнес — это работа. Мое тело — мое дело".

Девушки протестовали против низкого потока клиентов (снизился на 25-50%) и условий работы, ухудшившихся после принятия закона о проституции 13 апреля 2016 года. В частности, закон наложил таксу на пользование услугами секс-индустрии с целью подтолкнуть "жриц любви" к тому, чтобы сменить род деятельности.

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