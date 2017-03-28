В центр Праги – на летающем автомобиле

РИА Новости Украина

Модель Gyrodrive оснащена электрическим мотором, благодаря которому она может передвигаться по дорогам, как обычный автомобиль. Заправляют их также обыкновенным топливом: бензином Natural 95. Гироплан очень компактный, и легко помещается в обычный гараж.

Читайте также: Снижение акциза на б/у авто — это окончательная "смерть" украинского автопрома

Максимальная скорость Gyrodrive – 180 км/ч, при этом он потребляет примерно 15 литров бензина на 100 км. Он оснащен мотором Rotax, однако для передвижения по дороге используется другой мотор, не позволяющий развить скорость более 40 км/ч.

Летающий автомобиль отвечает и другим требованиям, предъявляемым к транспортному средству, например, его осветительные приборы расположены должным образом. Все это помогло ему получить регистрацию в качестве "особого механического транспортного средства", которая, правда, пока дает ему право передвигаться только с аэродрома и обратно.

Для управления чудо-машиной нужно иметь при себе водительское удостоверение категории B и одновременно удостоверение летчика.

"Мне нравится летать. Есть только небольшие сложности по сравнению с управлением автомобиля: где встать, где заправиться, где перекусить по дороге. Использование этих машин в дорожном движении нужно немного урегулировать, и все эти проблемы легко решатся. Мы работали над тем, чтобы приспособить гиропланы к дорожному движению. Моей мечтой было прилететь в Прагу и выпить чашечку кофе на Вацлавской площади. И все это – легально, на летательном аппарате, которому разрешено летать и ездить", – написал на своей странице в Facebook создатель летающего автомобиля Павел Бржезина.

Не обошлось и без происшествий: по дороге изобретателя остановила полиция, которая сначала была в замешательстве. Но, по словам Бржезины, все завершилось благополучно, и он смог осуществить свою мечту: доехал на Вацлавскую площадь и выпил кофе. Теперь он мечтает о том, чтобы слетать с семьей в Лондон.

Летающий автомобиль представят на выставке авиатехники в Германии в начале апреля.