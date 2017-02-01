Все виды бензина и дизтоплива подорожали в Украине

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

Как сообщает OilNews со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95", 30–31 января цены на заправках сетей ОККО и WOG выросли на 50 коп/л — до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо).

Цена бензинов всех марок на 50 коп/л выросла в сети "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях "Фактор", "Катрал" и "Татнефть".

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Как отмечает ZN.UA, изменения привели к росту средних розничных цен.

Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожали премиальные марки "пятого" (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп/л., до 21,01.

Кроме того, в период с 27 по 30 января сеть группы "Приват", которой подконтрольны АЗС "Авиас", ANP, "Укрнафта", "Мавекс" и др., повысила стоимость всех видов топлива на 50 коп/л.

В конце прошлого года высказывалась надежда, что в Украине могут снизиться цены на бензин.