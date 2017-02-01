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    Экономика

    Рост цен на бензин: последствие декабрьского повышения стоимости нефти - Куюн

    Тема:

    Экономика Украины. Падение гривны (307)

    (обновлено: )7010
    Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что декабрьский рост цен на бензин в мире настиг Украину только в конце января.
    Сергей Куюн
    Сергей Куюн в Facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. О причинах повышения цены на бензин в Украине рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

    Заправка
    REUTERS Benoit Tessier
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    "Сегодня мы видим последствия еще декабрьского роста цены, когда цены на нефть очень существенно выросли, после договоренностей стран ОПЕК по сбалансированной политике и снижении добычи. Именно тогда цены довольно существенно прыгнули в мире. Но в Украине они тогда задержались. То есть, как я сейчас понимаю, то тогда в декабре не спешили повышать цены потому, что была надежда, что цена откатится. Но с нового года мы видим, что цена стабильна в мире, кроме того, еще были валютные колебания. Хотя мы видим, что сейчас они уже по сути нивелированы, то есть уже такой суммарный девальвационный этот процесс почти нулевой. Но это декабрьский рост, к сожалению, настиг нас только сейчас, в конце января — начале февраля", — отметил эксперт.

    Напомним, ранее крупные сети автозаправок повысили розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива в среднем на пятьдесят копеек. Такие данные содержит отчет Консалтинговой группы "А-95".

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