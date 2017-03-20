Бди и дай бдеть другим. "Соседская стража" в Виннице

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Винница стала первым городом в Украине, где жители многоэтажек будут помогать полицейским, предупреждать преступления и плотно сотрудничать с правоохранитеоями. Если первый блин не будет комом, то дальше "Соседскую стражу" будут внедрять по всей стране.

Канадский опыт на Подоле

А привезли в Украину данный проект констебли из Канадской королевской конной полиции. Суть его заключается в том, что жильцы домов объединяются и тщательно следят за правопорядком. Ну, к примеру, услышали, что за стеной сосед бьет жену или заметили в подъезде/на парковке посторонних людей, увидели, что включился свет в квартире, жильцы которой уехали отдыхать, тут же набирайте "102" или звоните участковому. И полиция должна отреагировать приехать на вызов и разобраться, что и к чему.

Принцип проекта в том, что за правопорядком следят жильцы, а полиция им в этом помогает. При этом на собрании жильцов, согласившихся войти в "Соседскую стражу", расписываются функции каждого: кто будет следить за подъездом, кто за парковкой, кто за мусорными баками, кто патрулировать двор и так далее. Для более быстрой коммуникации между жильцами устанавливается связь в соцсетях или мессенджерах. И главное, жильцам домов надо знать друг друга в лицо и поддерживать постоянную связь со своим участковым. При желании, для большей безопасности, стоит оборудовать дом видеокамерами или же посадить консьержа.

Преимущества проекта, на которые рассчитывают в полиции, — это: профилактика и уменьшение преступности, гражданин становится частью общества, образовательная информация от полиции, плюс безопасность всех живущих рядом.

Жильцы на страже

Ничего плохого в том, что жильцы дома будут доносить в полицию о подозрительных личностях, нет. Раньше функцию "Соседской стражи" отменно выполняли бабушки у подъездов домов, от взгляда которых не ускользал никто и ничто. К слову, в свое время бдительные старушки помогли раскрыть не одно преступление.

Единственное, что на лавочках они засиживались только в хорошую, теплую погоду, в остальное время года дворы оставались без надлежащего надзора. Сегодня, кроме бабушек, к "Соседской страже" планируют привлечь и домохозяек, собачников, да и прочих неравнодушных, кто не занят домашними хлопотами или любит долгие, вечерние прогулки вокруг дома.

"Проблема в том, как быстро будут реагировать на подобные заявления полицейские, которые стараются выезжать только на экстренные происшествия — уже совершенные кражи или грабежи, убийства или драки с потерпевшими. Другие вызовы новые патрульные предпочитают игнорировать. Один участковый не набегается по своему участку, проверяя каждое сообщение. Сами жильцы ничего толком сделать не смогут, только наблюдать. Задержать человека они не имеют право, не имеют право, не дай Бог, применить к нему силу. Хорошо если, спугнут, хорошо, если злоумышленник не набросится и не наделает беды", — отмечает экс-сотрудник уголовного розыска Сергей Сыроид.

Идея сама по себе прекрасная, отмечает оперативник и чем-то напоминает давно забытую Добровольную народную дружину (ДНД). Но дружинники не охраняли правопорядок без представителей закона — сотрудников милиции.

В 20-тых числах марта в Виннице стартует "Соседская стража", главное, что бы это не превратилось в фальстарт.