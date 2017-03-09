Стоять, руки за голову! Девушка-коп о кошмарных буднях своей работы

РИА Новости Украина

К восьмому марта издание 20 хвилин подготовило несколько материалов о профессиях, о которых кто-то может сказать, что женщинам там делать нечего. Но стереотипы нужно разрушать. О том, как девушки с оружием в руках "воюют" с уличными преступниками, рассказывает патрульная Любовь Детюк. Автор материала – Никита Панасенко.

Журналист общался с полицейским во время ее работы. Экипаж, в котором была Люба, как раз поймал наркомана с ампулами димедрола в кармане и еще какими-то неизвестными таблетками. Мужчина был в состоянии очень сильного "кайфа" и не слишком понимал, что происходит вокруг. Он залез на чужой двор, где его и поймал хозяин. Он вытолкал Тол. (так представился затем копам человек) за ворота, где его уже забрали патрульные. Возились с ним полицейские несколько часов, наконец отдали врачам "скорой". Люба с напарниками успевала и Толю успокаивать, и отвечать на вопросы журналиста.

Приходилось ли вам стрелять?

– Профессию полицейского нельзя назвать чисто мужской или женской. Это то же самое, что сказать, будто на кухне должна стоять только женщина или мужчина. Работать "копом" хорошо получается и у одних, и у других. Думаю, что и я хорошо справляюсь. Кроме физической подготовки в Управлении, я занимаюсь спортом. Поэтому я легко и задерживаю преступников, и бегаю за ними, и надеваю на них наручники.

– Были случаи, когда на вызов приехали только я и напарник, а там такой мужчина неистовствует, что и меня, и напарника, мог бы "сложить". Но ничего, справились. Применять оружие не приходилось, но доставать из кобуры – да. Однажды мы увидели, как человек угрожает другому пневматическим пистолетом и, чтобы остановить его, достала свой "Форт". Вызвали следователей. А нарушителю, кстати, стало плохо, так как был очень сильно пьян. Его забрали врачи.

– Это был единственный раз, когда я доставала пистолет. Было еще такое, когда я за него бралась. Например, сегодня, когда мы заходили в ограбленный дом и думали, что там еще могут быть преступники.

Самый страшный и самый приятный случай на работе

– Самый страшный мой случай на работе был такой: бывший муж женщины, которая нас вызвала, лез в ее квартиру. По дороге на вызов нам передают "Ускоряйтесь, потому что он уже разбил стекло". Когда приехали, увидели, что в дом он не смог попасть, но осколками стекла вскрыл себе вены на запястье. Нетрезв, кровь течет очень сильно. Он очень испугался, начал бегать по двору, забрызгав кровью весь двор. Еще мы не смогли близко подъехать к месту на машине, потому что была очень узкая улица. Поэтому возвращаться от дома к машине за жгутом не имели времени. Напарник перетягивал руку полотенцем, нашли палку, скрутили. Я чувствовала, как у меня под пальцами пульсирует кровь. А "скорой" до сих пор нет… Мужчина уже начал "отходить". Врачи успели его спасти. Тогда мне было очень страшно, потому что он действительно мог умереть у нас на руках.

– Часто бывают и положительные случаи. Помню вызов со счастливым концом. Родители оставили мальчика, лет тринадцати, одного дома. Когда вернулись, не могли открыть дверь. Очень сильно перепугались, вызвали нас. Подумали о самом плохом. Родители звонят ему на телефон и мы слышим рингтон из-за двери… и все. Когда приехали спасатели и взломали дверь, увидели, что ребенок просто спит на диване.

– Еще один случай был несколько недель назад. Едем мы в районе Набережного квартала и видим, как выходит из подъезда мальчик, весь в слезах и просто падает лицом в снег. Я подбегаю к нему, спрашиваю что случилось. Он сквозь слезы рассказывает, что потерял телефон и боится, что родители будут сильно ругать. Мы его успокоили и начали искать с ним телефон. Через несколько минут нашли его в снегу. Видели бы вы счастливое лицо мальчика!

Что самое тяжелое в работе девушки-копа?

– Женщине-полицейскому сложно работать, когда болит живот. Не все мужчины это поймут. А так все как у всех. Вожу автомобиль, задерживаю преступников. Мыслей об увольнении еще не было. Во-первых, мне нравится работа. А во-вторых, став патрульной, я смогла стать студенткой в университете по специальности «правоведение». В будущем это позволит мне продвигаться по карьере.

– У меня есть молодой человек, но я не буду рассказывать кто он и чем занимается. Отец давно работал милиционером, но я плохо это помню, потому что они с мамой развелись.

– На физической подготовке мы отжимаемся от пола, качаем пресс и бегаем сто метров и километр. Да, я согласна, что женщина не может быть такой сильной, как мужчина. Но в работе мы дополняем друг друга. Я сомневаюсь, что мужчины смогут выполнить некоторые функции, которые выполняю я. Кстати, по закону, проводить поверхностный осмотр женщины может только женщина. Поэтому нас вызывают из любых точек города, чтобы сделать это. У меня был вызов, в доме кто-то похитил 50 долларов. И знаете, где я нашла деньги? В бюстгальтере!

– Для меня нет разницы, выезжать на ссоры или задерживать преступников. Но на семейных конфликтах часто не обойтись без женского подхода. Обычно, я общаюсь с женщинами на кухне. Мужчин туда лучше не пускать, потому что полно ножей и других острых предметов. Часто такие ссоры заканчиваются тем, что вызываем следователей, принимающих заявление. Реже забираем виновника в участок.

– За год работы приходилось видеть мертвых людей. Их было где-то 15. Но никогда не забуду первого. Нашу машину остановил человек и сказал: "За Винницей у дороги лежит труп". Это было в направлении Стрижавки. Быстро установили, кто это. Он днем обращался в больницу с ушибом головы, но от госпитализации отказался. Пошел домой… и не дошел.