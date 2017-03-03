Дело на 10 миллионов. Спецкор об обысках в Криворожском горсовете

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В четверг, 2 марта, проводился ряд обысков в Криворожском городском совете Днепропетровской области и проверялась возможная причастность мэра Юрия Вилкула и его заместителей к хищению средств. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Речь идет о легализации 200 миллионов гривен, выделенных из бюджета в 2016 году.

Подробнее об обыске и отношении местных жителей к этому сообщила спецкор Голоса Столицы из Кривого Рога Анна Петрова.

Расскажите подробнее о проведении обысков?

– Начались они с начала рабочего дня. Люди в масках с оружием заблокировали вход в несколько структурных подразделений горисполкома. В частности, это управление благоустройства и жилищной политики и управление капитального строительства.

В этот момент людей, которые приходили на прием к чиновникам, не пускали, сейчас тоже передвижение по зданию затруднено, как и присутствие гостей.

Я так понимаю, что людей не только не пускают, их и не выпускают?

– Люди в масках представились проверяющими из областной фискальной службы и прокуратуры. Хотя утверждают некоторые источники, что обыски непосредственно проводят именно следователи фискальной службы.

Сейчас от комментариев все стороны ситуации удерживаются. Единственная информация более точная – это комментарий Юрия Луценко, что проверяется причастность властей к растрате бюджетных средств. Работники горисполкома комментариев на данный момент не дают. Люди испытывают определенные неудобства, кому необходимо решить свои вопросы в управлениях и в муниципальном центре услуг.

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Это не первый подобный случай: такие обыски и проверки же были в 2016 году. Сейчас известна суть обвинений или подозрений?

– Нет, конкретно никто не говорит, людей просто выводят, журналистам тоже конкретную информацию не дают, речь просто идет о том, что из бюджета 10 миллионов гривен были израсходованы не рационально.

0564.ua Обыски в городском совете Кривого Рога

Как люди комментируют то, что происходит? Как относятся вообще к подобному?

– Люди относятся по-разному. В основном говорят, что такие мероприятия уже проводились, немножко устали, что, может быть, это все показательно. А кто-то говорит, что хорошо, пусть проверят, наконец-то. То есть мнения абсолютно полярные, расходятся. Кто-то даже не знает о том, что происходит.

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В целом, какая оценка от жителей работы мэра Юрия Вилкула?

– В целом жители оценивают работу положительно. То есть, конечно же, есть люди, которые критикуют, и есть заслуженная критика. Называют конкретные факты, но в целом, как показывают последние результаты выборов недавних, то он сейчас имеет поддержку у местного населения.

Напомним, ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.