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    Владелец ФК "Милан" подозревается в мошенничестве

    (обновлено: )42
    После того как сделка о приобретении "Милана" китайским бизнесменом завершилась, правоохранительные органы Китая заинтересовались выводом 740 миллионов евро за границу и начали расследование.
    Китайский бизнесмен Ли Юнхун
    AC Milan News

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Владелец и президент итальянского футбольного клуба "Милан" китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве, сообщает Р-Спорт со ссылкой на New York Times.

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    Юнхун приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони в апреле 2017 года. Сумма сделки составила 740 миллионов евро.

    После того как сделка, ставшая одной из крупнейших для спортивной отрасли в Китае, завершилась, правоохранительные органы страны заинтересовались выводом столь крупной суммы за границу и начали расследование. В ходе изучения деятельности президента "Милана" выяснилось, что он фактически является владельцем горнодобывающей компании, но документация на право собственности не оформлена.

    По словам представителя итальянского клуба, бизнес Юнхуна проверялся юристами и полностью укладывается в рамки закона.

    Летом президент "Ромы" американский бизнесмен Джеймс Паллотта заявил, что новые владельцы "Милана" взяли кредит почти на 300 миллионов евро под довольно высокий процент для покупки новых игроков команды.

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