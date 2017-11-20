Владелец ФК "Милан" подозревается в мошенничестве

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Владелец и президент итальянского футбольного клуба "Милан" китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве, сообщает Р-Спорт со ссылкой на New York Times.

Юнхун приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони в апреле 2017 года. Сумма сделки составила 740 миллионов евро.

После того как сделка, ставшая одной из крупнейших для спортивной отрасли в Китае, завершилась, правоохранительные органы страны заинтересовались выводом столь крупной суммы за границу и начали расследование. В ходе изучения деятельности президента "Милана" выяснилось, что он фактически является владельцем горнодобывающей компании, но документация на право собственности не оформлена.

По словам представителя итальянского клуба, бизнес Юнхуна проверялся юристами и полностью укладывается в рамки закона.

Летом президент "Ромы" американский бизнесмен Джеймс Паллотта заявил, что новые владельцы "Милана" взяли кредит почти на 300 миллионов евро под довольно высокий процент для покупки новых игроков команды.