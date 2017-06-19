Голкипера "Милана" во время матча забросали поддельными долларами

Во время матча молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу болельщики забросали поддельными долларовыми купюрами итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который ранее отказался продлевать контракт с "Миланом".

Сборная Италии в воскресенье провела матч группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Дании. В первом тайме фанаты, располагавшиеся за воротами Доннаруммы, вывесили баннер Dollarumma ("Долларумма"), и кидали на поле "долларовые купюры".

Доннарумма, которому в феврале исполнилось 18 лет, стал основным вратарем "Милана" еще в прошлом сезоне. В декабре сообщалось, что клуб предлагал голкиперу контракт на 50 миллионов евро, но Доннарумма, агентом которого является Мино Райола, ответил отказом.

По данным СМИ, интерес к голкиперу проявляет "Манчестер Сити", который готов заплатить 150 миллионов евро, а также "Челси", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что молодежная сборная Италии обыграла Данию со счетом 2:0.