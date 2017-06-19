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    Голкипера "Милана" во время матча забросали поддельными долларами

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    Во время матча молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу болельщики забросали поддельными долларовыми купюрами итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который ранее отказался продлевать контракт с "Миланом".

    Сборная Италии в воскресенье провела матч группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Дании. В первом тайме фанаты, располагавшиеся за воротами Доннаруммы, вывесили баннер Dollarumma ("Долларумма"), и кидали на поле "долларовые купюры".

    Доннарумма, которому в феврале исполнилось 18 лет, стал основным вратарем "Милана" еще в прошлом сезоне. В декабре сообщалось, что клуб предлагал голкиперу контракт на 50 миллионов евро, но Доннарумма, агентом которого является Мино Райола, ответил отказом.

    По данным СМИ, интерес к голкиперу проявляет "Манчестер Сити", который готов заплатить 150 миллионов евро, а также "Челси", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

    Отметим, что молодежная сборная Италии обыграла Данию со счетом 2:0. 

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