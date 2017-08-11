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    "Милан" борется с "Манчестер Юнайтед" за Ибрагимовича

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    Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. Теперь 35-летним нападающим заинтересовался "Милан".
    Форвард ФК Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович. Архивное фото
    @ManUtd

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Итальянский футбольный клуб "Милан" начал борьбу с английским "Манчестер Юнайтед" за нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает Telegraph.

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    Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, а по окончании сезона покинул клуб в связи с окончанием контракта. В апреле форвард получил серьезное повреждение связок колена, после чего перенес операцию. Позже главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью намекнул, что не против возвращения Ибрагимовича в команду, заявив, что "двери для Ибрагимовича всегда открыты".

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    Ранее сообщалось, что 35-летний Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из клубов MLS из Лос-Анджелеса. Но президент "Лос-Анджелес Гэлакси" Крис Кляйн заявил, что футболист хочет остаться в Европе. В начале августа стало известно, что "МЮ" начал переговоры с Ибрагимовичем о подписании контракта.

    Ибрагимович уже выступал в "Милане", с 2010 по 2012 год швед забил 56 голов в 85 играх за "россонери". Новые владельцы "Милана" намерены усилить атакующую линию команды: помимо Ибрагимовича в их списке числятся Андреа Белотти ("Торино"), Диего Коста ("Челси") и Никола Калинич ("Фиорентина").

    В сезоне-2016/17 Ибрагимович забил 28 голов в 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" и помог клубу выиграть Лигу Европы.

    Ранее сообщалось что "Милан" интересуется полузащитником сборной Украины Евгением Коноплянкой

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