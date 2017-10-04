Звезда "Милана" рассказал, что будет делать после завершения карьеры

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Завершивший карьеру футболиста экс-полузащитник миланского "Интера" и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо заявил, что хотел бы стать тренером, сообщает Р-Спорт.

В сентябре сообщалось, что 37-летний Камбьяссо, который выступал в "Интере" на протяжении 10 лет, став с ним пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, по разу победив в Лиге чемпионов (сезон-2009/10) и клубном чемпионате мира (2010), завершил карьеру игрока.

"Я всегда думал по-тренерски, даже когда я играл. И теперь я думаю, что переход на тренерскую скамейку – естественная вещь для меня. Когда мне было 20 лет, в Аргентине я пытался тренировать мини-футбольную команду вместе с другом", – сказал Камбьяссо, которого цитирует Football Italia.

На заре карьеры Камбьяссо становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА в составе мадридского Реала. Последним клубом аргентинца был греческий "Олимпиакос", в составе которого он дважды выиграл чемпионат Греции. На счету Камбьяссо также более 50 матчей за сборную Аргентины.

У Камбьяссо есть тренерская лицензия, позволяющая ему тренировать юношеские команды и быть ассистентом в клубах топ-уровня.