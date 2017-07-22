"Милан" разгромил "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Футболисты "Милана" одержали крупную победу над мюнхенской "Баварией" в матче товарищеского Международного кубка чемпионов, сообщает Р-Спорт.

Встреча, состоявшаяся в субботу в китайском городе Шэньчжэнь, завершилась со счетом 4:0 в пользу "россонери". Дубль оформил Патрик Кутроне (25-я и 43-я минуты), по мячу забили Франк Кесси (14) и Хакан Чалханоглу (85).

"Милан" одержал одну победу в двух матчах на турнире, "Бавария" потерпела второе поражение.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" в столице одержало волевую победу над одесским "Черноморцем" — 2:1 — в матче первого тура чемпионата Украины-2017/18.