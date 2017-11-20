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    "Карпаты" второй раз за сезон уволили главного тренера - СМИ

    (обновлено: )63
    Исполняющий обязанности главного тренера "Карпат" Сергей Зайцев покинул свою должность, сообщают источники одного из интернет-изданий. Решение принял исполнительный директор клуба Дарио Друди.
    Главный тренер ФК Карпаты Сергей Зайцев
    Tribuna.com

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Львовский футбольный клуб "Карпаты" второй раз в нынешнем сезоне увольняет главного тренера.

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    "Исполняющий обязанности главного тренера "Карпат" Сергей Зайцев покинул свою должность", — сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники.

    Такое решение принял исполнительный директор клуба Дарио Друди, сообщает издание.

    Зайцев возглавил львовский клуб 14 сентября после отставки Серхио Наварро. За это время команда провела девять матчей, которые завершились одной победой, пятью ничьими и тремя поражениями. Львовяне выдали серию из четырех матчей без поражений, но в последнем туре прервали ее, уступив дома "Мариуполю" (0:1).

    Ранее руководство футбольного клуба "Карпаты" заявило о готовности продать 50% акций львовской команды за 1 гривну.

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