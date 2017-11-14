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    В сборной Швеции побрили налысо капитана команды

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    Андреаса Гранквиста обрили "под ноль" после выхода сборной Швеции на Чемпионат мира по футболу. Шведы не пустили на Мундиаль грозную сборную Италии.
    Андреаса Гранквиста побрили налысо
    Фото Aftonbladet

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Швеции после выхода на Чемпионат мира 2018 года побрили налысо капитана команды Андреаса Гранквиста после выхода сборной на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

    Сборная Швеции в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

    "Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал парням, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Я думал, они об этом забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня", — заявилт Гранквист Aftonbladet.

    Ранее Гранквист, выступающий за "Краснодар", заявил, что намерен вернуться домой после нынешнего сезона.

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