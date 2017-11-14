В сборной Швеции побрили налысо капитана команды

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Швеции после выхода на Чемпионат мира 2018 года побрили налысо капитана команды Андреаса Гранквиста после выхода сборной на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Сборная Швеции в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

"Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал парням, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Я думал, они об этом забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня", — заявилт Гранквист Aftonbladet.

Ранее Гранквист, выступающий за "Краснодар", заявил, что намерен вернуться домой после нынешнего сезона.