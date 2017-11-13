"Реал" принял решение продать Гарета Бейла - СМИ

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Мадридский футбольный клуб "Реал" принял решение продать полузащитника Гарета Бейла.

По информации испанского издания As, сделка по продаже валлийского игрока запланирована на следующее летом, что сезон 2018/2019 годов Бейл мог начать в новой команде.

Причиной для продажи звездного игрока стало еще одно повреждение, которое валлиец получил на минувшей неделе. Всего после перехода Бейла из "Тоттенхэма" в "Реал" он 19 раз получал различные травмы. На поле Гарет проводит чуть более половины игр.

В сезоне 2017/2018 годов хавбек сыграл девять игр. Последний раз в футболке "Реала" в официальном матче он выходил на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА против "Боруссии" (Дортмунд).

Напомним, Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года, за него была выплачена рекордная на тот момент компенсация в 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок забил 9 голов в 27 матчах за мадридский "Реал".