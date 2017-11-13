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    "Реал" принял решение продать Гарета Бейла - СМИ

    (обновлено: )162
    Руководство мадридского клуба разочаровано количеством травм, которые регулярно получает игрок. В 2013 года за Бейла была заплачена рекордная сумма в 100 миллионов евро.
    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Мадридский футбольный клуб "Реал" принял решение продать полузащитника Гарета Бейла.

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    По информации испанского издания As, сделка по продаже валлийского игрока запланирована на следующее летом, что сезон 2018/2019 годов Бейл мог начать в новой команде.

    Причиной для продажи звездного игрока стало еще одно повреждение, которое валлиец получил на минувшей неделе. Всего после перехода Бейла из "Тоттенхэма" в "Реал" он 19 раз получал различные травмы. На поле Гарет проводит чуть более половины игр.

    В сезоне 2017/2018 годов хавбек сыграл девять игр. Последний раз в футболке "Реала" в официальном матче он выходил на поле в матче Лиги чемпионов УЕФА против "Боруссии" (Дортмунд).

    Напомним, Бейл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года, за него была выплачена рекордная на тот момент компенсация в 100 миллионов евро.

    В минувшем сезоне игрок забил 9 голов в 27 матчах за мадридский "Реал".

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