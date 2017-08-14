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    "Реал" победил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании

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    Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).
    Реал победил Барселону в первом матче за Суперкубок Испании
    @realmadrid

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на "Камп Ноу", завершилась победой действующего чемпиона Испании со счетом 3:1. Счет в матче был открыт в результате автогола защитника "Барселоны" Жерара Пике на 50-й минуте, также ворота каталонцев поразили Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). У "Барселоны" пенальти реализовал Лионель Месси (77).

    @realmadrid
    "Реал" победил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании

    Н 82-й минуте игры Роналду получил вторую желтую карточку и был удален. Теперь португалец пропустит ответный матч, который пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 16 августа.

    Ранее сообщалось, что римский "Лацио" обыграл туринский "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии.

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