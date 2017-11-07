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    Спорт

    В Германии скончался чемпион мира по футболу

    (обновлено: )386
    Звезда немецкого футбола Ханс Шефер ушел из жизни в 90 лет. Он стал чемпионом мира в 1954 году в составе сборной ФРГ.
    Чемпион мира Ханс Шефер
    Фото ФК "Кельн"

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Чемпион мира по футболу 1954 года в составе сборной ФРГ Ханс Шефер скончался в возрасте 90 лет, сообщается на сайте ФИФА.

    Шефер, которому 19 октября исполнилось 90 лет, всю клубную карьеру провел в "Кельне" (1948-1965).

    За национальную команду он дебютировал в 1952 году, а спустя два года выиграл в составе сборной ФРГ чемпионат мира в Швейцарии. Всего за национальную команду игрок провел 40 матчей, в которых забил 15 голов.

    Фото ФК "Кельн"
    Чемпион мира по футболу Ханс Шефер

    "Футбольный клуб "Кельн" находится в глубоком трауре в связи с кончиной Ханса Шефера. Наши мысли сейчас с его семьей. Мы потеряли одну из самых больших личностей в истории нашего клуба", — заявил президент клуба Вернер Спиннер, слова которого приводятся на сайте "Кельна".

    Вместо главной страницы сайта "Кельна" временно размещена фотография Шефера в черной рамке.

    Фото ФК "Кельн"
    Ханс Шефер

    Ранее в Киеве скоропостижно умер многократный чемпион Украины по бодибилдингу Владимир Горай.

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