В Германии скончался чемпион мира по футболу

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Чемпион мира по футболу 1954 года в составе сборной ФРГ Ханс Шефер скончался в возрасте 90 лет, сообщается на сайте ФИФА.

Шефер, которому 19 октября исполнилось 90 лет, всю клубную карьеру провел в "Кельне" (1948-1965).

За национальную команду он дебютировал в 1952 году, а спустя два года выиграл в составе сборной ФРГ чемпионат мира в Швейцарии. Всего за национальную команду игрок провел 40 матчей, в которых забил 15 голов.

Фото ФК "Кельн" Чемпион мира по футболу Ханс Шефер

"Футбольный клуб "Кельн" находится в глубоком трауре в связи с кончиной Ханса Шефера. Наши мысли сейчас с его семьей. Мы потеряли одну из самых больших личностей в истории нашего клуба", — заявил президент клуба Вернер Спиннер, слова которого приводятся на сайте "Кельна".

Вместо главной страницы сайта "Кельна" временно размещена фотография Шефера в черной рамке.

Фото ФК "Кельн" Ханс Шефер

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