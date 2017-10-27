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    Сборная Азербайджана по футболу осталась без главного тренера

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    Хорват Роберт Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России.
    Роберт Просинечки
    report.az

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Хорват Роберт Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Азербайджана по футболу, сообщается на официальном сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

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    Контракт Просинечки истек, и было принято решение не продлевать соглашение с ним по взаимному согласию сторон.

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    Просинечки возглавил команду Азербайджана в 2014 году, сменив немца Берти Фогтса. Контракт с хорватским специалистом был заключен до конца отборочного цикла чемпионата мира-2018 в России. Сборная под руководством Просинечки не сумела отобраться ни на Евро-2016, ни на ЧМ-2018.

    Роберт Просинечки в качестве игрока выступал за клубы из чемпионатов Югославии, Хорватии, Испании, Бельгии, Англии и Словении. В составе хорватской сборной он стал бронзовым призером чемпионата мира-1998.

    Ранее сообщалось что на ЧМ-2018 в России ожидается "нашествие" футбольных хулиганов из Англии. 

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