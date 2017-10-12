Умер знаменитый чемпион Украины по бодибилдингу

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Киеве скоропостижно умер многократный чемпион Украины по бодибилдингу Владимир Горай.

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Как сообщает "Обозреватель", 45-летний спортсмен скончался в одной из киевских клиник.

По неподтвержденной информации, причиной смерти чемпиона Европы-2015 и чемпиона Мира NABBA-2009 стал разрыв аневризмы брюшной аорты.

В комментариях на странице спортсмена в соцсети его поклонники уже приносят свои соболезнования родным и близким Горая.

Напомним, 25 августа умер известный американский бодибилдер и бизнесмен Рич Пиана. В тот же день скончался известный бодибилдер Даллас Маккарвер — он подавился едой.