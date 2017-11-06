Клубы УПЛ обязали включать гимн перед каждым матчем

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение об обязательном исполнении национального гимна Украины перед каждым поединком Украинской Премьер-лиги, сообщил член исполкома Артем Франков.

По его словам, соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания, которое состоялось в понедельник в Доме футбола, и прошло практически без обсуждений.

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Данная норма будет внесена в регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 уже в ближайшее время, передает FootBoom.

До этого национальный гимн звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным.

Ранее сообщалось, что защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили намерен получить гражданство Украины.