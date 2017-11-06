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    Клубы УПЛ обязали включать гимн перед каждым матчем

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    Национальный гимн ранее звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным, в понедельник исполком ФФУ принял решение об обязательном его исполнении перед каждым матчем.
    Мальчик, подающий мячи, во время исполнения государственного гимна Украины перед контрольным матчем
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Исполком Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение об обязательном исполнении национального гимна Украины перед каждым поединком Украинской Премьер-лиги, сообщил член исполкома Артем Франков.

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    По его словам, соответствующее решение было принято единогласно в ходе заседания, которое состоялось в понедельник в Доме футбола, и прошло практически без обсуждений.

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    Данная норма будет внесена в регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона-2017/2018 уже в ближайшее время, передает FootBoom.

    До этого национальный гимн звучал по желанию принимающей стороны и не был обязательным. 

    Ранее сообщалось, что защитник донецкого "Шахтера" бразилец Исмаили намерен получить гражданство Украины.

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