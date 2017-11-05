Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, победив австралийца Трента Броадхерста.

Смотрите также: Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо

Бой, проходивший в Монако и рассчитанный на 12 раундов, завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

В активе 26-летнего россиянина стало 12 побед в 12 боях (10 нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при двух поражениях.

Ранее украинец Василий Ломаченко рассказал о том, как он намерен провести бой по защите чемпионского титула по версии WBO против кубинца Гильерме Ригондо.