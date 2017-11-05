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    Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA

    (обновлено: )3607
    Бой, проходивший в Монако и рассчитанный на 12 раундов, завершился победой россиянина Дмитрия Бивола техническим нокаутом австралийца Трента Броадхерста в первом раунде.
    Дмитрий Бивол (Россия)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, победив австралийца Трента Броадхерста.

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    Бой, проходивший в Монако и рассчитанный на 12 раундов, завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

    В активе 26-летнего россиянина стало 12 побед в 12 боях (10 нокаутом) на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Броадхерста 20 побед (из них 12 — нокаутом) при двух поражениях.

    Ранее украинец Василий Ломаченко рассказал о том, как он намерен провести бой по защите чемпионского титула по версии WBO против кубинца Гильерме Ригондо.

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