Ломаченко попал в тройку лучших боксеров мира

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Украинец Василий Ломаченко поднялся на третью строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Прогресс стал возможен после завершения карьеры Андре Уордом, занимавший первое место в данном списке.

Новый лидер рейтинга — Геннадий Головкин (Казахстан).

Десятка лучших боксеров выглядит так:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Гильермо Ригондо (Куба)

5. Сергей Ковалев (Россия)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Майки Гарсия (США)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Эррол Спенс (США)

10. Висаксил Вангек (Таиланд).

Бой Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря. Известно, что поединок пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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