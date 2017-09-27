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    Спорт

    Ломаченко попал в тройку лучших боксеров мира

    (обновлено: )45
    Украинец Василий Ломаченко занял третью строчку в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. На первом месте расположился Геннадий Головкин.
    Василий Ломаченко после победы над Уолтерсом 27 ноября 2016 года
    Василий Ломаченко/ВКонтакте

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Украинец Василий Ломаченко поднялся на третью строчку рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

    Прогресс стал возможен после завершения карьеры Андре Уордом, занимавший первое место в данном списке. 

    Новый лидер рейтинга — Геннадий Головкин (Казахстан).

    Десятка лучших боксеров выглядит так:

    Промо-ролик к матчу между двукратными Олимпийскими чемпионами по боксу - Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо
    facebook.com/olympicua
    Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо

    1. Геннадий Головкин (Казахстан)

    2. Теренс Кроуфорд (США)

    3. Василий Ломаченко (Украина)

    4. Гильермо Ригондо (Куба)

    5. Сергей Ковалев (Россия)

    6. Сауль Альварес (Мексика)

    7. Майки Гарсия (США)

    8. Наоя Иноуэ (Япония)

    9. Эррол Спенс (США)

    10. Висаксил Вангек (Таиланд).

    Бой Василия Ломаченко против кубинского боксера Гильрме Ригондо состоится 9 декабря. Известно, что поединок пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

    Смотрите также: Ломаченко начал готовиться к бою против "шкварки" Ригондо 

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