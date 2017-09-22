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    Спорт

    Чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры

    (обновлено: )73
    Андре Уорд
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Андре Уорд объявил о завершении карьеры, пишет Р-Спорт.

    Уорд в последнем бою в июне победил техническим нокаутом россиянина Сергея Ковалева и защитил чемпионские титулы по версиям WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года Уорд победил Ковалева решением судей.

    "От всего сердца говорю спасибо всем, кто сыграл свою роль в моем приключении. Я ухожу, потому что мое тело больше не может выносить суровость спорта, поэтому у меня нет желания продолжать драться", — приводятся слова 33-летнего Уорда на его официальном сайте.

    Всего на счету олимпийского чемпиона Афин 32 победы в 32 боях на профессиональном ринге.

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