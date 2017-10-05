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    Ломаченко обещает "красиво и ярко" победить Ригондо

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    Украинский боксер признался, что хотел бы в будущем встретиться в ринге с Майки Гарсия, Хорхе Линаресом и Мигелем Берчельтом.
    Украинский боксер Василий Ломаченко
    Василий Ломаченко/ВКонтакте

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Украинец Василий Ломаченко рассказал о том, как он намерен провести бой по защите чемпионского титула по версии WBO против кубинца Гильерме Ригондо.

    Тренировка Василия Ломаченко. Видео
    Канал на Youtube Lomachenko Fights
    Ломаченко начал готовиться к бою против "шкварки" Ригондо

    "Ригондо может делать в ринге все, что он захочет, но я буду пытаться делать свое дело, я буду пытаться победить красочно и ярко. Буду боксировать в своем стиле. Постараюсь задавить Ригондо, просто смести его за канаты", — сказал Ломаченко в комментарии Boxing.ua.

    Смотрите также — Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо

    Он также признался, что хотел бы встретиться в ринге с Майки Гарсия и Хорхе Линаресом. "И, наверное, я бы хотел отбоксировать с чемпионом WBC Мигелем Берчельтом. Если бы я провел эти три боя на протяжении года-полтора, то я бы смело и сам себя назвал королем рейтинга вне зависимости от весовой категории", — заявил украинец.

    Напомним, 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" Василий Ломаченко проведет поединок против 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо.

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