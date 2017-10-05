Ломаченко обещает "красиво и ярко" победить Ригондо

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Украинец Василий Ломаченко рассказал о том, как он намерен провести бой по защите чемпионского титула по версии WBO против кубинца Гильерме Ригондо.

"Ригондо может делать в ринге все, что он захочет, но я буду пытаться делать свое дело, я буду пытаться победить красочно и ярко. Буду боксировать в своем стиле. Постараюсь задавить Ригондо, просто смести его за канаты", — сказал Ломаченко в комментарии Boxing.ua.

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Он также признался, что хотел бы встретиться в ринге с Майки Гарсия и Хорхе Линаресом. "И, наверное, я бы хотел отбоксировать с чемпионом WBC Мигелем Берчельтом. Если бы я провел эти три боя на протяжении года-полтора, то я бы смело и сам себя назвал королем рейтинга вне зависимости от весовой категории", — заявил украинец.

Напомним, 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" Василий Ломаченко проведет поединок против 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо.