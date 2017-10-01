Определился соперник Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Майка Переса в бою за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе, который являлся четвертьфиналом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Бой, прошедший в субботу в Риге, завершился победой латвийского боксера решением судей со счетом 116-110, 115-11, 114-112.

Для 32-летнего латвийца эта победа стала 23-й в 23 боях. Перес потерпел третье поражение при одной ничьей и 22 победах.

В полуфинале WBSS Бриедис встретится с украинцем Александром Усиком.

Ранее Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине.