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    Определился соперник Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов

    (обновлено: )10
    Бой, прошедший в субботу в Риге, завершился победой латвийского боксера Майриса Бриедиса над кубинцем Майком Пересой решением судей со счетом 116-110, 115-11, 114-112.
    Майрис Бриедис
    sportacentrs.com

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Латвиец Майрис Бриедис победил кубинца Майка Переса в бою за титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе, который являлся четвертьфиналом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты боя
    facebook.com/WBSuperSeries
    Александр Усик - Марко Хук. Лучшие моменты победного боя украинца

    Бой, прошедший в субботу в Риге, завершился победой латвийского боксера решением судей со счетом 116-110, 115-11, 114-112.

    Для 32-летнего латвийца эта победа стала 23-й в 23 боях. Перес потерпел третье поражение при одной ничьей и 22 победах.

    В полуфинале WBSS Бриедис встретится с украинцем Александром Усиком.

    Ранее Александр Усик победил Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде, защитив свой титул чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе и выйдя в полуфинал WBSS. Бой состоялся в ночь на 10 сентября в Берлине. 

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