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    Ломаченко начал готовиться к бою против "шкварки" Ригондо

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    Следующий бой украинец проведет в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" 9 декабря. Соперником Василия Ломаченко станет кубинский боксер Гильермо Ригондо, о котором чемпион уже успел довольно резко высказаться.
    Канал на Youtube Lomachenko Fights

    Чемпион мира по боксу среди профессионалов Василия Ломаченко готовится к декабрьскому поединку против кубинского "Шакала".

    На официальном канале украинца в Youtube появилось видео тренировок боксера, которые он проводит в преддверии очередной защиты титула чемпиона мира WBO, которая назначена на 9 декабря. В этот день в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" пройдет поединок Ломаченко против 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо.

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    Спортсмен пока тренируется в родном Белгороде-Днестровском, прямо на пляже. На видео также Ломаченко не очень лицеприятно отозвался о своем будущем сопернике.

    "Эта "шкварка" вообще попутала! Вот такой ростом – и рассказывает ребятам в два раза больше него, что он уважает тех, кто его не боится. 9 декабря он поймет, что выше лезть – нужно не только старание иметь! Он это поймет", — сказал чемпион.

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