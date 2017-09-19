Ломаченко начал готовиться к бою против "шкварки" Ригондо

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Василия Ломаченко готовится к декабрьскому поединку против кубинского "Шакала".

На официальном канале украинца в Youtube появилось видео тренировок боксера, которые он проводит в преддверии очередной защиты титула чемпиона мира WBO, которая назначена на 9 декабря. В этот день в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден" пройдет поединок Ломаченко против 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо.

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Спортсмен пока тренируется в родном Белгороде-Днестровском, прямо на пляже. На видео также Ломаченко не очень лицеприятно отозвался о своем будущем сопернике.

"Эта "шкварка" вообще попутала! Вот такой ростом – и рассказывает ребятам в два раза больше него, что он уважает тех, кто его не боится. 9 декабря он поймет, что выше лезть – нужно не только старание иметь! Он это поймет", — сказал чемпион.