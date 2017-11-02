Результаты матчей группового этапа Лиги чемпионов, сыгранных в среду

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 1 ноября, состоялись очередные восемь поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2017/18 в квартетах E, F, G и H.

Своих болельщиков порадовал донецкий "Шахтер", уверенно победивший голландский "Фейеноорд", чем практически обеспечил себе выход в плей-офф ЛЧ. Кроме того, "Тоттенхэм", обыграв мадридский "Реал", гарантировал выход из группы, равно как и соперник "горняков" по группе "Манчестер Сити".

Результаты матчей, сыгранных в среду:

Группа E: "Ливерпуль" – "Марибор" – 3:0 (Салах, 49, Джан, 64, Старридж, 90); "Севилья" – "Спартак" – 2:1 (Лангле, 30, Банега, 59 – Зе Луиш, 78).

Группа F: "Шахтер" – "Фейенорд" – 3:1 (Феррейра, 14, Марлос, 17, 68 — Йоргенсен, 12); "Наполи" – "Манчестер Сити" – 2:4 (Инсинье, 21, Жоржиньо, 62 (с пенальти) – Отаменди, 34, Стоунз, 48, Агуэро, 69, Стерлинг, 90).

Группа G: "Бешикташ" – "Монако" – 1:1 (Тосун, 53 (с пенальти) – Лопеш, 45+1); "Порту" – "Лейпциг" – 3:1 (Эррера, 13, Данилу, 61, Перейра, 90 – Вернер, 48).

Смотрите также: Донбасское дерби в Кубке Украины. Обзор суперматча "Заря" — "Шахтер"

Группа H: "Тоттенхэм" – "Реал Мадрид" – 3:1 (Алли, 27, 56, Эриксен, 65 – Роналду, 89); "Боруссия" Дортмунд – АПОЭЛ – 1:1 (Геррейру, 29 – Поте, 51.

Ознакомиться с результатами матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. сыгранных во вторник, 31 октября, можно здесь.