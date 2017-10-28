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    Уверенная победа Свитолиной на теннисном турнире в Сингапуре

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    Матч группового турнира завершился со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа, и на протяжении всего этого времени первая ракетка Украины имела заметное преимущество.
    Канал на Youtube WTA

    Украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп в матче группового этапа теннисного WTA Finals-2017, который проходит в Сингапуре.

    Элина Свитолина на соревнованиях в Гонконге. Видео
    Канал на Youtube Best tennis
    Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге

    Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа, и на протяжении всего этого времени Свитолина имела заметное преимущество. При этом украинка досрочно потеряла все шансы пробиться в полуфинал, в то время, как ее сопернице Халеп нужна была только победа со счетом 2:0 по сетам для попадания в четверку лучших спортсменок.

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    Украинка вела игру, выиграла ряд геймов на подаче соперницы и ни разу не дала повод усомниться в своей победе. Таким образом, в итоговой турнирной таблице группы соотношение побед и поражений выглядит так: Каролин Гарсия и Каролин Возняцки — по 2/1, Свитолина и Халеп — по 1/2. Кроме Гарсии и Возняцки в полуфинал из другой группы также вышли Каролина Плишкова и Винус Уильямс.

    Решающие матчи турнира пройдут 28-29 октября.

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