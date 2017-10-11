Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла первый раунд на турнире в Гонконге, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.

Первый номер посева в двух сетах победила Зарину Дияс из Казахстана – 6:4, 7:6 (7:2). Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Счет личных встреч соперниц стал равным – 1-1.

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В следующем круге Свитолина встретится с американкой Николь Гиббс, которая взяла верх над гречанкой Валентини Грамматикопулу, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

Напомним, по итогам матчей, сыгранных во вторник, 10 октября, стали известны все европейские участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу.