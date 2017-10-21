Свитолина узнала соперниц на итоговом турнире WTA

КИЕВ, 21 окт — РИа Новости Украина. Известная украинская теннисистка Элина Свитолина на итоговом турнире WTA попала в группу, где ей предстоит встретиться с Симоной Халеп (Румыния, 1), Каролин Возняцки (Дания, 6) и Каролин Гарсией (Франция, 8).

Свой первый матч в Сингапуре Свитолина проведет против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки 23 октября.

Счет личных встреч между соперницами 3-0 в пользу украинки. В этом году Свитолина и Возняцки дважды играли в финалах турниров WTA Premier 5: в феврале в Дубае Свитолина победила 6-4 6-2 и впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга. В августе в финале турнира в Торонто харьковчанка одержала еще более убедительную победу над датчанкой: 6-4 6-0, сообщает Теннисный портал Украины.

Поединок Свитолина-Возняцки в расписании значится 2 запуском (начало первого — 19-30 по местному времени, 14-30 по киевскому)ю

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.