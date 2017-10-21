наверх
21.10.201709:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина узнала соперниц на итоговом турнире WTA

    (обновлено: )21
    Сообщается, что 23 октября состоится первый матч в Сингапуре между Элиной Свитолиной и экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    facebook.com/elinasvitolinaofficial/Tenis Dunyasi Magazine

    КИЕВ, 21 окт — РИа Новости Украина. Известная украинская теннисистка Элина Свитолина на итоговом турнире WTA попала в группу, где ей предстоит встретиться с Симоной Халеп (Румыния, 1), Каролин Возняцки (Дания, 6) и Каролин Гарсией (Франция, 8).

    Элина Свитолина на соревнованиях в Гонконге. Видео
    Канал на Youtube Best tennis
    Свитолина удачно стартовала на теннисном турнире в Гонконге

    Свой первый матч в Сингапуре Свитолина проведет против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки 23 октября.

    Счет личных встреч между соперницами 3-0 в пользу украинки. В этом году Свитолина и Возняцки дважды играли в финалах турниров WTA Premier 5: в феврале в Дубае Свитолина победила 6-4 6-2 и впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга. В августе в финале турнира в Торонто харьковчанка одержала еще более убедительную победу над датчанкой: 6-4 6-0, сообщает Теннисный портал Украины.

    Поединок Свитолина-Возняцки в расписании значится 2 запуском (начало первого — 19-30 по местному времени, 14-30 по киевскому)ю

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Рудяков: принятая Радой медреформа — это общенациональная беда
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии