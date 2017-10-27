Свитолина прошла групповой этап теннисного турнира в Сингапуре

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Сингапуре завершился матчи группового этапа теннисного WTA Finals-2017, где украинка Элина Свитолина обыграла румынку Симону Халеп, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа и на протяжении всего этого времени украинка имела заметное преимущество. При этом, Свитолина досрочно потеряла все шансы пробиться в полуфинал, в то время, как ее сопернице Халеп нужна была только победа со счетом 2:0 по сетам для попадания в четверку лучших спортсменок.

Тем не менее, украинка вела игру, выиграла ряд геймов на подаче соперницы и ни разу не дала повод усомниться в своей победе. Таким образом, в итоговой турнирной таблице группы соотношение побед и поражений выглядит так: Каролин Гарсия и Каролин Возняки — по 2/1, Свитолина и Халеп — по 1/2. Кроме Гарсии и Возняки в полуфинал из другой группы также вышли Каролина Плишкова и Винус Уильямс.

Решающие матчи турнира пройдут 28-29 октября.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.