Украинка Свитолина впервые отобралась на итоговый турнир WTA

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщается на официальном сайте WTA.

Свитолина, выигравшая пять трофеев в нынешнем году, дебютирует на турнире.

Уильямс-старшая в пятый раз примет участие в итоговом турнире года, который она выиграла в 2008 году. 37-летняя американка вернулась в топ-5 мирового рейтинга впервые с января 2011 года, сообщает Р-Спорт.

Халеп в четвертый раз подряд сыграет на итоговом турнире WTA, где в 2014 году она дошла до финала.

Плишкова, завоевавшая три титула WTA в одиночном разряде в текущем сезоне и поднимавшаяся на первую строчку мирового рейтинга, завоевала право выступить на итоговом турнире второй раз подряд.

Ранее участие в итоговом турнире WTA себе гарантировала ставшая первой ракеткой мира испанка Гарбинье Мугуруса.

Итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. В нем примут участие восемь теннисисток и восемь дуэтов с наивысшим рейтингом по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.