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    Украинка Свитолина впервые отобралась на итоговый турнир WTA

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    Кроме украинки Элины Свитолиной, на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации в Сингапуре отобрались румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс квалифицировались на итоговый турнир года Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, сообщается на официальном сайте WTA.

    Свитолина, выигравшая пять трофеев в нынешнем году, дебютирует на турнире.

    Уильямс-старшая в пятый раз примет участие в итоговом турнире года, который она выиграла в 2008 году. 37-летняя американка вернулась в топ-5 мирового рейтинга впервые с января 2011 года, сообщает Р-Спорт.

    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    KARIM SAHIB / AFP
    На корте и с наградами. Свитолина - в пятерке лучших теннисисток мира

    Халеп в четвертый раз подряд сыграет на итоговом турнире WTA, где в 2014 году она дошла до финала.

    Плишкова, завоевавшая три титула WTA в одиночном разряде в текущем сезоне и поднимавшаяся на первую строчку мирового рейтинга, завоевала право выступить на итоговом турнире второй раз подряд.

    Ранее участие в итоговом турнире WTA себе гарантировала ставшая первой ракеткой мира испанка Гарбинье Мугуруса.

    Итоговый турнир WTA пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре. В нем примут участие восемь теннисисток и восемь дуэтов с наивысшим рейтингом по итогам сезона.

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась с четвертого на третье место в рейтинге теннисистов Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде.

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