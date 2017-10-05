Молодежная сборная Украины победила Албанию в отборе на Евро-2019

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу с возрастом игроков до 19 лет (U-19) с победы начала квалификационный раунд отбора на чемпионат Европы-2019. В первом матче квартета под номером 12 наши футболисты с минимальным счетом победили хозяев мини-турнира — аналогично молодую сборную Албании (1:0). Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В начале матча игровым преимуществом владели албанцы, которые создали больше опасных моментов у ворот Кучерука. Особую опасность создавали стандарты у ворот сборной Украины.

Однако, подопечные Александра Петракова смогли выдержать давление и забить. Единственный гол в первом тайме, который и решил судьбу матча, забил Владислав Супряга на 30 минуте.

В начале второго тайма наши футболисты могли удвоить преимущество, однако Алексей Хахлев на пятьдесят девятой минуте не реализовал пенальти. После этого подопечные Петракова преимущественно защищались, однако победный счет удержали.

Состав сборной Украины (U-19): Кучерук — Авраменко, Бондарь, Миколенко — Сухар (Дрышлюк, 88), Беляев (Мусолитин, 46), Хахлев, Корниенко — Кащук, Булеца (Ременюк, 76) — Супряга.

Стоит отметить, что в другом матче нашей отборочной группы сборная Норвегии со счетом 3:0 победила команду Черногории.

Следующий матч подопечные Александра Петракова проведут 7 октября против Норвегии.

Ранее сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.