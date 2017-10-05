ФИФА дисквалифицировала Луческу за поведение на матче с Украиной

КИЕВ, 5 окт — РИА новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала тренера сборной Турции Мирчу Луческу на один матч за инцидент после игры с Украиной, передает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Mediafax.

Как отмечается, Луческу дисквалифицировали за его поведение после матча Украина-Турция, когда он преследовал главного арбитра и бурно реагировал на его спорные решения в течение игры.

В частности, румынский тренер пытался доказать неправоту арбитров, демонстрируя им видеоповторы на смартфоне. Также сообщается, что данное поведение ФИФА расценила как преследование судейской бригады, за что Луцеску и наказали одним матчем дисквалификации.

Таким образом, в домашнем поединке против Исландии 6 октября Луческу не сможет присутствовать в тренерской ложе.

Ранее сборная Украины обыграла команду Турции в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра завершилась со счетом 2:0. Оба мяча забил Андрей Ярмоленко. Сборная Турции проводила первый матч под руководством бывшего наставника донецкого "Шахетра" Мирчи Луческу.